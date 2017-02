Pop meets Comedy - UMBO präsentiert sein neues Buch und Hörbuch am 14.02.2017

(press1) - 6. Februar 2017 - Als Profi-Musiker hat UMBO bereits viele große Bühnen der Welt mit bekannten Künstlern betreten. Nun tritt er auch als Solo-Künstler in Erscheinung und teilt musikalisch und humorvoll seine Geschichte mit seinen Konzertgästen.



Am 14.02. kommt sein neues Hörbuch und Printbuch auf den Markt, eine vielseitig musikalisch untermalte Erzählung seiner Biographie als Profi-Musiker mit viel Alltagskomik. Dabei erzählt er u.a. über seinen Werdegang mit Wegbegleitern wie Edo Zanki, seine Hits, die er als Songwriter für andere Künstler geschrieben hat (z.B. Mitten unterm Jahr, Christina Stürmer/Edo Zanki) und stellt auch seine eigenen Solo-Projekte vor.



Auch bei diesem Projekt wird UMBO wieder von bekannten Größen der Entertainmentbranche supportet (z.B. deutsche Stimme von Bruce Willis im Hörbuch).

Erhältlich ist das Hörbuch über audible und iTunes sowie in allen anderen gängigen Download-Shops (physisch per Bestellung und natürlich auf Konzerten). Das gedruckte Buch kann offiziell beim Buchhandel bestellt oder direkt beim Künstler auf Veranstaltungen erworben werden.



UMBO ist Profi-Musiker, Genuss-Mensch und schafft es mit seinem einzigartigen Humor seinen Mitmenschen einen lebendigen und ehrlichen Eindruck in das Leben als Künstler zu gewähren. Sein halbes Leben stellte er seine Fähigkeiten am Bass, live oder im Studio, so namhaften Künstlern wie Paul Young, Laith Al-Deen, Bobby Kimball (Toto), Nik Kershaw, Christina Stürmer, Gregor Meyle, und vielen mehr zur Verfügung. Daneben schrieb er u.a. Songs für Christina Stürmer wie die Single "Mitten Unterm Jahr" (2015 von Xavier Naidoo bei der TV-Show "Sing meinen Song" interpretiert), für Laith Al Deen komponierte er Songs für das Gold - Album "Melomanie" & das Album "Der letzte seiner Art" und noch einige andere namhafte Gestalten des Musikbusiness beglückte er in der Vergangenheit mit seinen Liedermacher-Qualitäten.

In dem Hörbuch und Buch "Der Feinripp-Macho" erzählt der Künstler und Autor UMBO höchst persönlich die Geschichte wie er zum Feinripp-Macho wurde und Anekdoten zu seinen Hits, die er für andere Künstler geschrieben hat (u.a. "Mitten unterm Jahr" für Christina Stürmer), sinniert aber auch über Texte von seinem Album und bisher unveröffentlichtes Material. Als besonderes Special ist auch die deutsche Stimme von Bruce Willis zu Gast auf dem Hörbuch. Im Grunde lässt sich das Programm mit zwei Worten beschreiben: ehrlich und authentisch! So, wie eine richtig gute Geschichte eben sein sollte, gewürzt mit dem Humor der Alltagskomik...



Am 18.02. präsentiert UMBO sein Buch und Hörbuch in seiner Heimatstadt Ketsch mit seinem Solo-Programm, am 20.02. hat man Gelegenheit den Künstler mit seiner Band im Rahmen der Reihe "Edo Zanki präsentiert" im Kammertheater Karlsruhe zu hören (weitere Termine auf der Künstlerhomepage: http://www.umboumbo.com).





Dunstan Music

Verena Bößmann

Postfach 500246

70332 Stuttgart

mailto:vb@dunstan-music.de



Dunstan Music ist ein Stuttgarter Record Label und eine Künstleragentur im Bereich Pop/Rock.

