(press1) - 13. November 2017 - Am vergangenen Donnerstag fand am Münchner Flughafen die siebte Affiliate Conference sowie im Anschluss die Affiliate NetworkxX statt. Am Nachmittag konnten sich dabei über 180 Teilnehmer im Municon Tagungszentrum in spannenden Vorträgen und Workshops zu den wichtigsten Themen des Affiliate-Marketings weiterbilden.Namhafte Referenten gaben dabei Tipps und Insights zur Entwicklung des Digitalen Marketings sowie den Herausforderungen im sich verändernden Affiliate-Umfeld, zu verschiedenen Trendthemen wie Customer-Journey-Tracking, die richtige Gutschein-Strategie für inkrementelle Sales, neue Provisionsmodelle, Chatbots als neue Umsatztreiber, Programmatic Advertising oder auch Affiliate-Akquise von leistungsstarken Partnern.Zum Abschluss der Affiliate Conference folgte noch eine Panel-Diskussion zu den Trends im Affiliate Marketing mit Branchen-Vertretern der Affiliates, Merchants, Agenturen, Public- und Private-Networks."Die Affiliate Conference ist mittlerweile die Leitveranstaltung für neue Innovations-Treiber und Trend-Entwicklungen im Affiliate Marketing. Um seine Umsätze als Advertiser auch weiterhin nachhaltig steigern zu können, bedarf es kontinuierlich neuer und innovativer Geschäftsmodelle zur Traffic-Steigerung. Hierfür bietet die Veranstaltung die perfekte Plattform zur Weiterbildung sowie zur Vernetzung mit neuen Kontakten. Zudem hatten die Besucher durch den neuen Ausstellerbereich und das Speed-Networking auch die Möglichkeit direkt mit wichtigen Vertretern der Branche in Kontakt zu kommen", so Markus Kellermann, Veranstalter der Affiliate Conference und Geschäftsführer Performance der Digital-Marketing-Agentur xpose360.

