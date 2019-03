Revue-Album "Meine Hits" von Mirco Clapier geht am 08. März 2019 an den Start.

(press1) - 27. Februar 2019 - Mirco Clapier ist Vollblutmusiker. Das bewies er bereits mit seinen Popschlagersongs, die alle aus seiner Feder stammen. Als Komponist und Texter produzierte der Newcomer am Schlagerhimmel gemeinsam mit Jogl Brunner die Titel "Vielleicht", "Ich lass los", "Es ist nicht leicht" und "Freier als der Wind", die nun über Universal Music / Spinnup neu als Revue-Album "Meine Hits" veröffentlicht werden.



Gemeinsam mit seinen Fans lassen wir 2 Jahre Revue passieren: Eine kleine Erfolgsgeschichte, denn mit jedem Titel landete der Sänger in die Top10 der Hörer-Charts von Radio- und TV-Sendern; u. a. 5 Wochen auf Platz 1 auf Gute Laune TV.



Am 08. März 2019 gibt es nun das Revue-Album "Meine Hits" auf allen Download- und Streamingportalen wie iTunes, Amazon oder Spotify. Ab 01.03.2019 offiziell im MPN (Phononet) für alle Musikredakteure.



Mehr Infos auf http://www.mircoclapier.com

