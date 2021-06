bizznut: Die einfache Corporate Influencer App

(press1) - 31. Mai 2021 - Noch eine App, die Unternehmen einsetzen können, um ihre Mitarbeitenden aktiv in die Kommunikation auf Social Media zu involvieren? Braucht es die? Wir sagen: ja! Warum? Weil die bestehenden Lösungen, die auf dem Markt sind, für uns in vielerlei Hinsicht nicht passen. Damit sind wir nicht allein. Denn in den letzten 12 Monaten lernten wir, dass auch andere Unternehmen vor den gleichen Herausforderungen stehen. Aber mal von vorne.



Unsere ersten Schritte mit dem Thema Corporate Influencer



2018 begann alles mit einer Frage. Bis heute kommen neue Vision11 Kolleg:innen oftmals über Empfehlungen ihrer Freundinnen und Freunde. Warum also nicht unser bereits funktionierendes Vorgehen strukturiert angehen und es mithilfe eines Tools für die Mitarbeitenden zusätzlich motivierend gestalten? Neudeutsch spricht man hier von Lösungen für die Bereiche Social Advocacy, Employee Advocacy oder Corporate Influencer. Im Prinzip handelt es sich um klassisches Empfehlungsmarketing, bei dem in dieser Form eben Mitarbeitende die Markenbotschafter:innen sind.



Gesagt, getan. Nach einer Marktrecherche führten wir eine Software ein, mit der alle Kolleg:innen offene Stellen in ihren persönlichen Netzwerk teilen konnten. Mit dem Appetit kam der Hunger. So versuchten wir als Expert:innen für Customer Experience, das Tool zu optimieren und es neben Stellenausschreibungen auch für Marketinginhalte zu nutzen. Denn wer kann besser über unsere Projekte, Herausforderungen und Trends berichten als das Team? Mit dem damaligen Tool kamen wir allerdings schnell an dessen Grenzen. Grundfunktionen waren anders gedacht und Anpassungen wurden so kompliziert, dass der Aufwand den Nutzen bei weitem überstieg.



Einfach, intelligent und günstig teilen gibt's nicht?



Wir recherchierten also wieder. Nach anderen Tools, die zu unserem neuen Anwendungsfall passen. Es überraschte uns nicht, dass es bereits zahlreiche Anbieter gibt, die ein solches Problem adressieren: von everyonesocial über Sociabble, PostBeyond, Hootsuite Amplify bis zu Oktopost und weiteren. Neben umfangreichen Funktionen haben sie vor allem eines gemein: sie erzeugen hohen Aufwand in der Anschaffung sowie im Betrieb und lösen unser Problem nicht vollständig. Viele der Funktionen haben wir bereits über andere Systeme integriert abgedeckt oder sind für uns nicht relevant. Sicher - ein breiter Funktionsumfang mag für manche großen, international aufgestellten Unternehmen passend sein. Für uns ist er viel zu hoch, genauso wie die damit einhergehenden Kosten für diese Tools.



Fokus auf das Wesentliche



Mit der Überlegung "das muss doch auch einfacher gehen" haben wir begonnen, selbst eine schlanke Lösung zu entwickeln. Zunächst für Vision11. Nachdem wir uns mit Menschen aus unserem Umfeld über die Idee ausgetauscht hatten, wurde uns vor allem eines klar: Mit uns stehen noch viele andere Unternehmen vor den gleichen Herausforderungen. Das hat uns motiviert, weiter zu gehen als ursprünglich geplant. Wir fanden in weiteren Gesprächen und mithilfe eines Clickdummys systematisch heraus, welchen Nutzen sich andere von solch einem Tool wünschen und welchen Schwerpunkt wir im Konzept legen müssen. Darüber hinaus wurde uns auch klar, dass unser Anspruch nicht ist, das Rad neu zu erfinden. Wir optimieren es, indem wir den Fokus stets auf das Wesentliche legen und unserem Credo "Teilen mit Mehrwert" folgen.



Wie bizznut motiviert



Herausgekommen ist bizznut: Die intuitive, intelligente und integrierte Corporate Influencer App. bizznut hilft Mitarbeitenden, durch intuitive Bedienung und nützliche Funktionen in nur wenigen Schritten interessante News oder Artikel aus ihrem beruflichen Umfeld in ihrem persönlichen Netzwerk intelligent zu teilen.



Durch die Verbindung zwischen den eigenen Systemen und Netzwerken der Mitarbeitenden schafft bizznut einen gewinnbringenden Austausch für Unternehmen. Außerdem motiviert bizznut Mitarbeitende durch smarte Gamification und unterstützt sie dabei strukturiert und intelligent beim Auf- und Ausbau des persönlichen Netzwerks sowie der eigenen Personal Brand. Der Mehrwert entsteht also auf beiden Seiten.



Mit bizznut erreichen Unternehmen durch authentische und teamübergreifende Kommunikation eine ganzheitliche Wirkung in Marketing, Vertrieb, HR und Recruiting.



Wie die App aussieht und wofür die Begriffe intuitiv, intelligent und integriert genau stehen, erfahren Sie auf der brandneuen bizznut Landingpage. Wir freuen uns darauf, mit bizznut das Thema Social CRM neu zu erfinden: https://bizznut.com

