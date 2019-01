Award-Verleihung: Die Kataloge des Jahres kommen von Connox, Fiskars und Gerstaecker

(press1) - 24. Januar 2019 - Gerstaecker Kunstkatalog erhält die Auszeichnung "Katalog des Jahres B2B"



Einrichtungs-Winterkatalog 2018/19 von Connox wird Katalog des Jahres B2C



Gartenkatalog von Hersteller Fiskars erhält den Sonderpreis der Jury als bester Herstellerkatalog



Zum 18. Mal kürt der Chefbrief Versandhausberater die Sieger des renommierten Preis für kanalübergreifendes Marketing im Distanzhandel, "Katalog des Jahres". Eingereicht werden konnten Komplett-, Haupt- und Teilkataloge, die im Laufe des Jahres 2018 erschienen sind.



Der Gerstaecker Kunstkatalog erhält die Auszeichnung "Katalog des Jahres" in der Rubrik B2B. In der Kategorie Katalog des Jahres B2C überzeugte der Einrichtungs-Winterkatalog 2018/19 von Connox . Dem Gartenkatalog von Hersteller Fiskars wird Sonderpreis der Jury als bester Herstellerkatalog verliehen.



Auf der B2B-Shortlist positionierten sich der Grube Fachkatalog als "lustvoll durchzublätterndes Kompendium" und der Betzold-Katalog für Grundschulen ("besticht durch solides Gestaltungshandwerk"). Auf der Shortlist B2C platzierte die Jury den Katalog von Jako-o ("überzeugt mit Emotionalität"), den Wohnkatalog von Grüne Erde ("punktet mit seinem exzellenten Layout") und der World-Shop-Katalog der Lufthansa, der durch eine hochwertige Gesamtkonzeption die Jury überzeugt hat.



Die Jury, bestehend aus ausgewiesenen Katalogexperten, hat jeden Katalog auf Herz und Nieren geprüft. In insgesamt 29 Bewertungskriterien (von "Eindruck Katalogtitel: Blickfang/Nutzenversprechen/Mission/Kennung/Katalog-Offer/Hotspot" bis "Bringt der Katalog die Branche weiter") haben alle Juroren einzeln Noten vergeben und jeweils für sich ihre Favoriten gekürt.



Die Begründungen der Jury:



Connox: Geschickt inszeniert sich der Katalog selbst und macht den Kunden neugierig, in das 172-Seiten-starke Schaufenster von Design, Eleganz und anspruchsvollen Accessoires zu blättern und zu schauen.



Fiskars: Der Garten Katalog 2019 ist ein hervorragend gestalteter und konzipierter Katalog für die Händler der Fiskars Geräte. Er ist mehr als ein Produktverzeichnis; er ist ein Leitfaden für Händler, der angereichert mit Hintergrundinformationen und praktischen Tipps sogar für Profis noch einen Nutzwert-Charakter hat. Die grafische Konzeption ist mehr als gefällig, die Struktur absolut überzeugend, die Bildauswahl und -qualität hervorragend.



Gerstaecker: Wie ein moderner, verkaufsstarker Business-to-Business-Katalog aussehen kann, demonstriert der Kunstkatalog Gerstaecker auf seinen 1474 Seiten par excellence. Die strukturelle, für jeden Kunden leicht auffindbare Katalog- und Produktorganisation ist eine Meisterleistung. Jedes der hier abgebildeten rund 37.000 Produkte ist nahezu sofort und direkt auffindbar.

Joachim Graf, Herausgeber Versandhausberater



Michael Jansen, Jansen-Komm, Beiratsvorsitzender Versandhausberater



Ansgar Holtmann, Vendion Consulting



Jürgen Seiferth - Riegg Direktmarketing



Marco Schubert, Bereichsleiter Markenführung Otto



Reinhold Stegmayer, Geschäftsführer Lofty Zweitfrisuren GmbH



Bernd Zipper, Vorsitzender der Initiative Online Print e.V.; CEO, zipcon consulting germany

Die ausführlichen Katalog-Bewertungen der Preisträger finden sich auf Versandhausberater.de Der Versandhausberater (www.versandhausberater.de) erscheint seit 1961 und informiert als Chefbrief die Eigner von Onlineshops und Versandhandelsunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gedruckt und online über geschäftsrelevantes rund um den gesamten Distanzhandel. Er wird herausgegeben vom Münchner HighText-Verlag.

