(press1) - communicode lädt zur 4. digitalen Fachkonferenz: "ThinkChange 2019 - Perspektiven der digitalen Transformation" ins Red Dot Design Museum Essen ein.Am 25. September 2019 findet das Wissensforum unter dem Motto "Empathy-Business" auf dem Gelände der Zeche Zollverein statt. Partner der diesjährigen Veranstaltung sind SAP und CoreMedia.Essen, den 23.07.2019Bereits zum 4ten Mal findet das Wissensforum aus der Reihe "ThinkChange - Perspektiven der digitalen Transformation" der Full-Service-Digitalagentur communicode AG auf Zollverein statt - dieses Jahr mit dem Fokusthema "Empathie ist das neue E in E-Business".Am 25.9.2019 treffen sich Wissenschaftler, Berater und Unternehmer zum gemeinsamen Austausch. Die communicode Partner SAP und CoreMedia unterstützen als Sponsoren das Event. Das Programm beginnt um 11:00 Uhr und endet um 18:00 Uhr.Empathie ist das neue E im E-Business und erstreckt sich auf nahezu alle Bereiche der Digitalbranche. Empathie braucht man für die Gestaltung vertrauensvoller, zwischenmenschlicher Beziehungen, für erfolgreiche Verhandlungen oder um Konflikte konstruktiv zu lösen. Wer über keine Empathie verfügt, kann kein Gespür dafür entwickeln, wie man eine produktive, motivierende Unternehmenskultur oder Teamgeist schafft. Die zunehmende Komplexität digitaler Services fordert Vertrauen in das Können und die Zuverlässigkeit der eigenen Organisation und der Geschäftspartner. Gleichzeitig werden wir ständig mit Innovationen konfrontiert und Produkte werden immer vergleichbarer. Ihren Kunden Vertrauen und Sicherheit im Digital Business zu vermitteln und sich verantwortungsvoll und vorausschauend in die Situation von Nutzern hineinzuversetzen, ist das Gebot der Stunde.Gemeinsam mit namhaften Referenten wie Prof. Dr. Maik Eisenbeiß, den Business-Experten Meduri & Spanu sowie unseren Partnern SAP und CoreMedia wollen wir uns diesem Thema stellen: Wissen teilen, Praxisbeispiele präsentieren und Trends beleuchten. Die besondere Location im Red Dot Design Museum auf Zollverein und ein attraktives Rahmenprogramm inspirieren zum Kennenlernen und Netzwerken.Veranstaltungsort ist das Red Dot Design Museum Essen auf Zollverein, Areal A [Schacht XII], Kesselhaus [A7], Gelsenkirchener Straße 181 in 45309 Essen.Interessierte Presse- und Medienvertreter sind herzlich eingeladen am ThinkChange-Event 2019 teilzunehmen. In diesem Fall bitten wir um eine vorherige Information unter der E-Mail-Adresse mailto:pr@communicode.de oder der Telefonnummer +49 201 84188171.

