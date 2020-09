Eröffnung der topmodernen Ahrtal-Jugendherberge Bad Neuenahr-Ahrweiler

(press1) - 4. September 2020 - Am 3. September 2020 fand die lang ersehnte, offizielle Eröffnungsfeier der Ahrtal-Jugendherberge in der bekannten Kurstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler statt. Ursprünglich sollten die ersten Gäste bereits am 1. April 2020 begrüßt werden, was durch den Lockdown leider nicht möglich war. Am 18. Mai 2020 konnte die neue Jugendherberge dann ihren Betrieb aufnehmen.



Innerhalb einer rekordverdächtigen Zeit von nur drei Monaten verwandelte sich die Jugendherberge in eine topmoderne Unterkunft für Familien, Einzelgäste, Schulklassen und Gruppen.



Hell, freundlich und modern designt

Das Ergebnis der Modernisierung kann sich sehen lassen: Schon beim Eintreten in die Jugendherberge fasziniert der komplett neu gestaltete Eingangsbereich mit Rezeption, Bistro und Café-Bar. Für ein komfortables Nachtlager sorgen 183 Betten in komplett neu gestalteten Gästezimmern - alle mit Dusche/WC. Das neu eingerichtete Restaurant mit Außenterrasse lädt zum Verweilen ein. Jede Menge Platz für Vereine, Organisationen und zum Feste feiern bieten die 13 Aufenthalts- und Veranstaltungsräume. Zusätzlich verfügt das Haus über eine barrierefreie Ausstattung.



Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland investierten zwei Millionen Euro in die Modernisierungsmaßnahme.



Hervorragende Lage im Stadtzentrum

Die moderne Ahrtal-Jugendherberge Bad Neuenahr-Ahrweiler liegt direkt an der Ahr und unmittelbar zur Stadtmitte. Von hier aus ist sowohl die romantische Altstadt in Ahrweiler als auch die lebendige Kurstadt Bad Neuenahr zu Fuß bequem zu erreichen. Die TOP-Lage in Kombination mit der sehr modernen Einrichtung macht die Jugendherberge zu einer attraktiven und beliebten Unterkunft im Ahrtal. Es werden jährlich bis zu ca. 30.000 Übernachtungen erwartet.



Eine Ära geht zu Ende

Im Rahmen der Eröffnungsfeier wird Wolfgang Appel nach mehr als 38 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. DJH-Vorstandsvorsitzender Jacob Geditz würdigte die herausragende Leistung des Betriebsleiters und bedankte sich für seinen Einsatz, sein Engagement und die loyale Zusammenarbeit. Wolfgang Appel startete seinen DJH-Werdegang 1982 gemeinsam mit seiner Frau Maria Appel als Herbergseltern der Jugendherberge Diez an der Lahn. Mit der Inbetriebnahme des neu gebauten Jugendgästehauses in Bad Neuenahr-Ahrweiler wechselten sie 1990 in ihre Heimatstadt.



Neuer Betriebsleiter ist Oliver Piel, ein erfahrener Gastgeber und Touristiker, der dies in verschiedenen, verantwortlichen Positionen unter Beweis gestellt hat und in der Region gut vernetzt ist. Vorstandsvorsitzender Jacob Geditz ist froh, ihn als Betriebsleiter gewonnen zu haben und wünscht gutes Gelingen, Erfolg und Freude bei der Arbeit.





Zeichen: 2.746

Downloads zu dieser Pressemitteilung:

Die Jugendherbergenin Rheinland-Pfalz und im SaarlandZentraleIn der Meielache 155122 MainzAnsprechpartner:Jessica BorowskiLeiterin Marketing und ProgrammeTelefon 06131 / 37446-30Telefax 06131 / 37446-22