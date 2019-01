Mach mit, schreib den Hit! - "Welcome To Europe" - Songcontest 2019

"Welcome To Europe" - 12. Europäischer Songcontest für Nachwuchsacts gestartet!



Er gilt als ESC für Newcomer und seriöses Sprungbrett für europäische Songwriting-Talente, jetzt geht er in die 12. Runde: Beim "Welcome To Europe"-Songcontest für Nachwuchsacts können auch 2019 wieder musikbegeisterte Jugendliche aus Baden Württemberg, Deutschland und ganz Europa an dem Wettbewerb teilnehmen. Einsendeschluss ist der 25. April, das Finale findet am 2. Juli im Europa Park statt.



Gesucht wird der "Euro-Hit des Jahres". Völkerfreundschaft, Gewaltfreiheit, Toleranz und Besinnung auf gemeinsame europäische Werte sind die inhaltlichen Schwerpunkte dieses attraktiven Europäischen Songcontests.



Initiiert von dem Verein "Artists For Europe e.V." in Zusammenarbeit mit der 7us media group, dem Europa-Park und dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, starteten über den attraktiven Songscontest schon viele Karrieren - von Glasperlenspiel über Alex U-Jean bis Fabian Bruck, um nur einige zu nennen. Beim Finale, am 02. Juli 2019 präsentieren sich die vier besten Acts im Europa-Park Rust vor einer Jury aus Musikfachleuten und dem Publikum. Das Event wird im Internet live gestreamt und für das Fernsehen aufgezeichnet.



Der/die Gewinner/In erhält einen weltweiten Vertriebsdeal für den Siegersong inkl. Marketing- und Promotion-Unterstützung in Presse, TV und Internet.



Das Mitmachen ist einfach - und für (fast) jeden möglich - ob Bands, Einzelsänger, Schulklassen oder Musik-AGs. Auch private Musikschulen oder Musikvereine können sich melden. Die beteiligten Musiker sollten lediglich nicht älter als 26 Jahre sein.



Aufgabe ist es:

* Entweder den bereits bestehenden Pop-Song "Welcome To Europe" in neuem Arrangement und/oder Text zu interpretieren.

* Oder man komponiert und textet einen gänzlich neuen Song. Die musikalische Stilrichtung spielt dabei keine Rolle.



Weitere Informationen sowie Hörbeispiele gibt es auf der Homepage http://www.welcometoeurope.eu oder bei Spotify unter "Welcome to Europe".



Die Songs können auf CD oder als mp3 zusammen mit einer Biografie der mitwirkenden Musiker und Bearbeiter eingeschickt werden an:

"Artists For Europe" c/o

7us Media Group GmbH

A.-Kärcher-Str. 10

71364 Winnenden

mailto:info@sevenus.de



Einsendeschluss ist der 25. April 2019

Wir wünschen allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen viel Spaß und Erfolg beim Komponieren und Musizieren.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: