Welcome to Europe- der 11. ESC für Nachwuchsacts!

An musikbegeisterte Schüler Baden-Württembergs, Deutschlands und dem europäischen Ausland wendet sich ein Wettbewerb, den die Aktion "Artists For Europe" e.V. in Zusammenarbeit mit 7us media Group, dem Europa-Park und dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg alljährlich veranstaltet. Gesucht wird der "Euro-Hit des Jahres!" Die vier besten Acts treten beim großen Finale am 21. Juni 2018 im Europa Park Rust auf. Der beste Titel wird über das Musiklabel und den Vertrieb der 7us Media Group veröffentlicht. Daneben erhalten die Finalisten entsprechende Medienunterstützung und Promotion, Coaching und weitere attraktive Preise.



Toleranz, Gewaltfreiheit und Besinnung auf gemeinsame europäische Werte sind die aktuellen inhaltlichen Schwerpunkte dieses Europäischen Songcontests. Die Fragestellung lautet: "Wie kann ich mich als Individuum mit meinem Wertesystem in die europäische Völkergemeinschaft konkret einbringen?"



Schirmherren des Wettbewerbs sind Europakommissar Günter H. Oettinger .Promi-Paten sind Patricia Kelly, als Mitglied der erfolgreichen Band Kelly Family ausgewiesene Europäerin sowie der schwedische Stargitarrist Kee Marcello". Das Ex-Mitglied der Gruppe Europe (Hit: "The Final Countdown") gilt als einer der besten Gitarristen der Welt. Marcello schrieb, animiert von dem Contest, sogar eine Euro-Hymne: Schlicht und einfach "Europe" betitelt, ist die rockige Klang-Reise als Videoclipp auf der Homepage zu bewundern.



Die von einer Jury ausgewählten besten Gruppen oder Einzelinterpreten präsentieren ihre Beiträge bei einem großen Finale, daß immer am im Europa-Park live im Rahmen des internationalen Musikfestes "Euro-Musique". Die Veranstaltung wird für das Fernsehen aufgezeichnet und ausgestrahlt .



Klaus-Dieter Mayer, im Kultusministerium als Projektleiter federführend, hofft, mit diesem Projekt viele Jugendliche zu aktivem Musikmachen und zum "Komponieren" zu motivieren.



Mitmachen lohnt sich, ist einfach - und für (fast) jeden möglich - ob Bands, Einzelsänger, Schulklassen oder Musik-AGs. Auch private Musikschulen oder Musikvereine können sich melden. Die beteiligten Musiker sollten lediglich nicht älter als 26 Jahre sein.



Aufgabe ist es, entweder den bereits bestehenden Pop-Song "Welcome To Europe" in neuem Arrangement und/oder Text zu interpretieren. Die teilnehmenden Bands und Einzelinterpreten können bereits vorliegende Textpassagen ganz verwenden, aber auch nur Teile daraus.



Oder man komponiert und textet einen gänzlich neuen Song. Original-Komponist Rolf Wetzel: "Egal ob es textlich um die private Lovestory geht, Begegnungen im Urlaub, ob sich der Beitrag als Reise durch die Regionen Europas versteht, oder Themen wie Sport, Musik oder Kulinarisches aufgegriffen werden - wichtig ist nur "dass es um 'erlebtes' Europa geht." Die musikalische Stilrichtung spielt dabei keine Rolle: "Ob Rock oder Pop, Blues oder HipHop, ob Folk oder Schlager, Heavy Metal, Alternative-Rock oder Punk, ob Bigband-Jazz bis hin zum Chor - oder auch Blasmusik-Arrangements. Auch die gewählte Sprache steht den Teilnehmern frei. Sie sollte aber in Europa gesprochen werden." Je bunter desto besser also. Debo vom Popduo Sternblut , 2010 , umjubelter Staract des Events, bringt es - auf den Punkt: "Komm wir malen uns… Europa!"



Hörbeispiele, arrangiert in den verschiedenen musikalischen Stilen und vielen Sprachen gibt es unter anderem auf Spotify unter "Welcome To Europe" zu hören.



Die Beiträge sind als mp3 zusammen mit einer Biografie der mitwirkenden Musiker und/oder Bearbeiter an folgende emailadresse zu schicken : mailto:info@sevenus.de

Oder per Post auf CD an:



"Artists For Europe" c/o

7us Media Group GmbH

A.-Kärcher-Str. 10

71364 Winnenden



Einsendeschluss ist der 1. April 2018



Alle Einsendungen werden von einer prominenten Jury geprüft. Die vier besten musikalischen Beiträge werden live von den Interpreten und Komponist selbst beim großen Finale im Europa-Park vor 2000 Fans aufgeführt, das im Rahmen des internationalen Musikfestes Euro-Musique stattfindet.



Die Veranstaltung wird für das Fernsehen aufgezeichnet, Ausschnitte daraus zeitversetzt in den Fernsehsendern bw family, Regio TV, und L-TV ( über Kabel bw ) ausgestrahlt.



Der Siegeract erhält professionelle Vermarktungs- und Promotionunterstützung.



Geschichtliches - so entstand die Aktion:



Im Jahr 2004 wurde der Titel "Welcome to Europe" als "musikalisches Plädoyer für ein Vereintes Europa" von dem Donaueschinger Produzenten Rolf Wetzel geschrieben. Von dem Winnender Musikverleger Hans Derer quer durch ganz Europa geschickt, liegt dieser inzwischen in über 24 (!) Versionen und 14 Sprachen vor.



Doppelpack: "Welcome To Europe" - Doppel CD mit 30 Songs in 20 Sprachen



Zusammen mit weiteren von Wetzel inspirierten Eigenkompositionen finden sich diese Songs auf der Doppel-CD "Welcome To Europe". Insgesamt haben über 200 Künstler, Bands und Produzenten aus ganz Europa daran mitgewirkt, darunter Acts aus Deutschland, Italien, Frankreich, der Ukraine, Italien, Ungarn, Rumänien, Polen, Spanien, Kroatien oder der Slowakei. Sogar aus Israel kam ein musikalischer Gruß. Auch viele Prominente Sänger und Sängerinnen gaben ihre Stimme für ein vereintes Europa ab.



Winner-Album:"Best of…WTE" enthält alle Finalsongs und die neue Euro-Hymne



21 Finalisten der vergangenen Contestst indes enthält die CD "Best of..:" "Ein schönes Beispiel kreativen Schaffens junger Sänger, Bands und Songwriter", meint das Magazin "Inmusic . Auf der kurzweiligen multilingualen Reise durch Europa dominiert stilistische und fröhliche Vielfalt und zwischen Rock, Pop und Rap.





Von "Welcome To Europe" in die Charts: Alex U-Jean, Fabian Bruck und Meilenweit



Den wohl größten Coup aber landete er : Alex U Jean . Der gebürtige US-Amerikaner, mit der Ballade "Nothing Like This", umjubelter Zweiter des 2011 er Contests, schaffte es sogar auf die Spitze der Deutschen Charts: "Turn This Club Around" hiess der knackig Dance - Track, mit dem er es als Partner des Acts Rio bis in die Top3 der offiziellen Deutschen Verkaufshiparade jettete. Kommentar des sympathischen R & B - Sängers " Ich bin froh, in Rust dabei gewesen zu sein. Der Contest, die PR und die TV-Auftritte danach gaben meiner Karriere die entscheidenden Impulse. Ich kann nur jedem empfehlen. mitzumachen! Vielen Dank den Machern!"



Ariane Vera gewann den 10. ESC vor Cliff House und Miss Georgia Grey - alle drei Songs wurden veröffentlicht und schafften Chartspositionen

Ariane Vera, gebürtige Deutsche aber für Schottland antretend, gewann den 10. ESC mit ihrem berührenden Lied "Tolerance". Zweiter wurde Cliff House aus Schorndorf mit "Hey Now", dritter Miss Georgia Gray feat. Khalid Oke mit dem R´nB-Song "Waiting for So Long". Alle drei Songs wurden am 14. Juli veröffentlicht und erreichten Chartpositionen in Deutschland, Miss Georgia Gray auch in ihrer Heimat Luxemburg.