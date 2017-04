Euro-Hits gesucht - jetzt bewerben für "Welcome To Europe"

Eigentlich war er nur für ein einziges Mal geplant - doch am 28. Juni findet er nunmehr zum zehnten Mal statt: "Welcome to Europe" hat sich zu einem anerkannten Songcontest für Schüler, Bands und Nachwuchsmusiker entwickelt. Ein ESC für junge Musiker - nur bunter, vielfältiger, authentischer und rein auf europäische Inhalte bezogen. Veranstaltet wird er vom Verein "Artists For Europe" e.V. in Zusammenarbeit mit der 7us media Group, dem Europa-Park-Rust und dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg. Dem Sieger winken eine professionelle Aufnahme im Schwäbisch Gmünder Jam-in -Studio und eine weltweite Veröffentlichung samt Promotionunterstützung.



Alle jungen Solo-Künstler, Bands, Schulklassen, Vereine und Musik-AGs (Alter: bis einschließlich 26 Jahren) können sich jetzt bis zum 15. Mai dafür bewerben. Gesucht sind dabei selbst gestaltete Musikbeiträge zum Thema "erlebtes Europa". Textlich ist dabei alles offen, ob es nun um eine Reise durch Europa geht, um eine internationale Liebesgeschichte - oder um gemeinsame europäische Werte wie Frieden, Freiheit und Toleranz. Von Folk und Rock über Schlager, Pop, Punk oder Heavy Metal bis hin zu originellen, ausgefallenen Arrangements ist in musikalischer Hinsicht alles erlaubt! Auch die gewählte Sprache steht den Teilnehmern frei. Sie sollte aber in Europa gesprochen werden. Je bunter, je besser also. Debo vom Popduo Sternblut, 2010 umjubelter Staract des Events, bringt es auf den Punkt: "Komm wir malen uns… Europa!"

Alternativ ist es möglich, den bereits bestehenden Song "Welcome to Europe" mit neuer Bearbeitung, verändertem Text und anderem Arrangement neu einzuspielen.



Alle Beiträge werden von einer prominenten Fachjury geprüft. Die Finalisten des Wettbewerbs präsentieren ihre Beiträge beim großen Finale im am 28.Juni 2017 im Europa-Park live im Rahmen des internationalen Musikfestes "Euro-Musique". Die Veranstaltung wird für das Fernsehen aufgezeichnet und ausgestrahlt. Außerdem werden ihre Beiträge auf der neuen Ausgabe der CD "Best of Welcome To Europe" veröffentlicht.

Der Siegeract erhält darüber hinaus eine professionelle Studioaufnahme plus Unterstützung in Marketing und Promotion.



Die aufgenommenen Songs können per CD oder mp3 zusammen mit einer Biografie der mitwirkenden Musiker und Bearbeiter geschickt werden an:

"Artists For Europe" c/o

7us Media Group GmbH

A.-Kärcher-Str. 10

71364 Winnenden

mailto:info@sevenus.de

Einsendeschluss ist der 15. Mai 2017.





Prominente Schirmherren und Förderer aus Kunst und Politik



Schirmherren des Wettbewerbs sind Europakommissar Günter H. Oettinger und die Kultusministerin des Landes Baden Württemberg. Dr. Eisenmann. Prominente Paten sind Patricia Kelly, als Mitglied der erfolgreichen Band Kelly Family ausgewiesene Europäerin, sowie der schwedische Stargitarrist Kee Marcello, ehemals Mitglied der Band Europe. Klaus-Dieter Mayer, im Kultusministerium als Projektleiter federführend, hofft auch mit diesem Projekt viele Jugendliche zum aktiven Musikmachen zu motivieren.



Erfolgreich im Wettbewerb und darüber hinaus: Alex U-Jean, Fabian Bruck, Jeremy Riley, meilenweit, Kelly Decker



Für nicht wenige brachte ihr Mitwirken entscheidende Fortschritte für ihre Musikkarrieren mit sich: Alex U Jean, gebürtiger US-Amerikaner, mit der Ballade "Nothing Like This", umjubelter Zweiter des 2011er Contests, schaffte es 2013 mit "Turn This Club Around" auf die Spitze der deutschen Charts. Ebenfalls in eine erfolgreiche Pop-Karriere starteten Fabian Bruck (Finalist 2013), heute bei Telamo/Warner unter Vertrag, Jeremy Riley (Gewinner 2014) und die Band Meilenweit (Sieger 2015), die ihren Siegersong "Weit Weg" bis in die offiziellen Top100 der Deutschen Radiocharts platzieren konnten. Der 17-jährigen Luxemburgerin Kelly Decker - Platz 3 im vorigen Jahr - gelang dies in diesem Jahr in ihrer Heimat.



http//www.welcometoeurope.eu



Hörbeispiele aus den vergangenen Wettbewerben in den verschiedensten musikalischen Stilen und vielen Sprachen gibt es unter anderem auf der Doppel-CD "Welcome To Europe", im Handel erhältlich - oder zum Sonderpreis von nur 10 Euro unter mailto:info@sevenus.dec.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: