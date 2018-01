Radio-Award für Radio Schlagerparadies von der Kult-Schlager-Messe in Oberhausen verliehen!

(press1) - Saarbrücken, 11.01.18: Radio Schlagerparadies ist ein Paradies für alle, die gerne deutschen Schlager hören. Das wissen auch die Macher der diesjährigen Kult-Schlager-Messe in Oberhausen und haben Radio Schlagerparadies den Award für den innovativsten Radiosender 2017 verliehen.



Eine Besonderheit von Radio Schlagerparadies ist, dass die Hörer direkt mit Radio Schlagerparadies in Verbindung treten können und sie ihre Musikwünsche bei ihrem Moderator abgeben können - sowohl persönlich als auch über die Gruß- und Wunschbox im Internet.



Außerdem hat Radio Schlagerparadies einen Leitsatz: Die Titel werden immer ausgespielt und nicht nur kurz angespielt. Jeder Titel ist komplett zu hören, dafür müssen sogar manchmal die Nachrichten um ein paar Sekunden weichen…



Von Helene Fischer über Roberto Blanco bis zu Catherina Valente -

bei Radio Schlagerparadies kann der Hörer ausgewogen alle Facetten des deutschen Schlagers hören. Sowohl moderne Schlager von Künstlern, die aktuelle Titel auf den Markt gebracht haben, Party-Schlager, Kult-Titel von Schlagerkünstlern, bis hin zu deutschen Oldies im Schlagerformat - und das 24 Stunden - rund um die Uhr!



Radio Schlagerparadies ist bundesweit empfangbar über DAB+ und viele Kabelnetze sowie europaweit über SAT (Astra) und Internet - und das in bester CD-Qualität! Dieses außergewöhnliche Radio-Angebot nutzen mittlerweile über 67.000 Hörer stündlich während der Woche und am Wochenende sogar über 125.000 Hörer in der Stunde - mit steigendem Zuwachs!



Die Hörer von Radio Schlagerparadies können sowohl auf der Facebookseite interaktiv mit dem Sender kommunizieren als auch innerhalb eines eigenen Facebook-Clubs. Gern genutzt wird auch die Schlagerparadies-App.



Radio Schlagerparadies ist begeistert diesen Award überreicht bekommen zu haben. "Für uns ist es ein absoluter Ansporn unseren Hörern auch weiterhin immer wieder ein tolles und innovatives Programm zu bieten", so Geschäftsführer Herbert Pjede.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: