Hörspiel-Premiere: Wolfy kommt auf einen Roadtrip vorbei - BEI ANGUS!

(press1) - 27.02.2023 - Das neue Hörspiel "Wolfy" des Hörspielverlags Wolfy-Office erzählt mit Witz und spannender Story-Line die Geschichte des Lykaners Wolfy. Durch einen Zufall reist das Firmenmaskottchen des Verlags durch das Multiversum und trifft auf dem Weg zurück nach Hause auf viele Hürden. Nicht nur Comedy- und Action-Fans können sich auf den Release im April 2023 freuen. Neben der erstklassigen Besetzung an Sprechern hat das Hörspiel auch musikalisch viel zu bieten: Metal und Rock ist ein Teil der Handlung, ebenso wie der exklusiv für das Hörspiel verfasste Song "Back Home Again".



Reise durch das Multiversum

Der grüne Lykaner Wolfy, gesprochen von Christoph Walter, Sprecher und Eigentümer des Studios Planet Voice in Krefeld, kommt aus einer anderen Dimension. Während der Wolf in seiner Dimension die vorherrschende Rasse ist, trifft er bei seiner unfreiwilligen Reise durch das Multiversum auf eine andere Welt. Während das Pärchen Tina und Daniel, gesprochen von Constanze Buttmann und Kevin Kasper, ihm bei seiner Rückkehr in seine Heimat helfen wollen, werden dem kleinen Wolf einige Steine in den Weg gelegt. Auf dem Weg zu zwei schwedischen Wissenschaftlern, die an die Multiversum-Theorie forschen und den drei Freunden möglicherweise auf ihrer Mission helfen können, werden sie verfolgt. Der BND hat es auf den Lykaner abgesehen und Agenten machen Jagd auf die Freunde. Und dann ist da noch ein weiterer Lykaner, der auch durch Zufall die Dimension gewechselt hat und im Gegensatz zum kleinen, sympathischen Wolfy eine echte Gefahr zu sein scheint.



Ein musikalisches Highlight für Rock- und Metal-Fans

Die Zuhörer genießen Ausschnitte einiger Songs der Bands Beloved Enemy, Evenless, Thunder and Lightning, Space Parasites, Dr3ier, Kaydja und Sara Wegner gemeinsam mit den Hautcharakteren. So gehören die Lieder beispielsweise zur Hintergrundkulisse in einer Disco oder laufen im Radio. An anderen Stellen hören die Charaktere aktiv Musik auf einer Stereoanlage und unterhalten sich über die Lieder. Ein weiteres Highlight ist der Song "Back Home Again", der von Tom Steinbrecher exklusiv für "Wolfy" komponiert wurde. Die Lyrics zum Song lieferte Kim Jens Witzenleiter. Eingesungen wurde er vom US-amerikanischen Sänger Rob Carroll.



Mitwirkende

Verfasst wurde das Hörspiel von Autor und Hörspielproduzent Kim Jens Witzenleiter , der ebenfalls Regie führte. Die Bearbeitung des Buches übernahm Autor und Sprecher Thomas Plum . Musik ist von Michael Donner und Sound Design von Tom Steinbrecher . In den Hauptrollen zu hören: der Ehemaliger Vorstand des Verbands Deutscher Sprecher:innen e. V. und Eigentümer des Studios "Planet Voice" Christoph Walter als Wolfy, Constanze Buttmann als Tina, bekannt aus "Die Prüfung", und Kevin Kasper als Daniel, bekannt aus "Video-Integrator". Außerdem zu hören sind Schauspielerin und Synchronsprecherin Dorothea Anzinger , die deutsche Stimme der Gayle in "Dancing Queens", die Ohrenkneifer Detlef Trams ("Ghostsitter") und Marc Schlüter ("Andi Meisfeld"), Stephanie Preis ("Die Prüfung"), Henrike Tönnes ("Video-Integrator"), Peter Flechtner (deutsche Stimme u.a. von Ben Affleck und David Harbour), Tobias Brecklinghaus (deutsche Stimme von Kratos in "God of War"), sowie Sara Wegner und Sänger und Bassist Pascal Runge von die Dr3ier. In Mini-Rollen sind Andrew James aka Ski-King und Peter Pathos von Beloved Enemy zuhören.



Erhältlich ab dem 28. April 2023

"Wolfy" wird ab April 2023 im Stream, Download und CD über pop.de und

wolfy-shop.de erhältlich sein. Bestellung für Händler telefonisch unter:

+49 (0)40 84 05 85 42, per E-Mail an order@pop.de oder auf https://www.pop.de.



Hörspiel Teaser / Lyricvideo von Back Home Again, dem Soundtrack zum Hörspiel:

https://youtu.be/aZUCquOqodw

Downloads zu dieser Pressemitteilung:

Hörspiel Cover Wolfy-Office Dateityp: jpg Größe: 4203 KByte