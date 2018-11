Aurelio Savina moderiert ab sofort die Männer-Talkshow "Gentlemen's Club"

(press1) - 21. November 2018 - Neuer Job für Aurelio Savina (40). Der Reality TV Star, bekannt aus den RTL Shows 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!', "Sommerhaus der Stars" und 'Die Bachelorette' startet als Moderator beim erotischen Fernsehsender VISIT-X TV durch.

Mit einem Format, das passender nicht sein könnte: dem GENTLEMEN'S CLUB. Eine Männer-Lifestyle-Talkshow in der gediegenen Atmosphäre der Berliner Sodom & Gomorra Bar. Hier kommen alle Themen auf den Tisch, über die man wirklich gerne spricht: Autos, Liebe, Essen, Fitness, Musik, Partys, Filme und natürlich Frauen!

'Ich freue mich wahnsinnig auf meine Aufgaben und verspreche, dass es eine richtig geile Show wird', so Aurelio, der auch in der Vergangenheit keinerlei Berührungsängste mit dem Thema Erotik hatte. Nicht zuletzt durch seine langjährige Beziehung mit dem Webcamgirl July Diamond. 'Und bin auch sonst Frauen ja nicht gerade abgeneigt', grinst der attraktive Deutsch-Italiener und Womanizer, der aktuell Single ist.



GÄSTE DER PREMIEREN SHOW: WILLI HERREN, KING COMEDY CHRIS, LUCY CAT



In seiner ersten Show begrüßt Aurelio unter anderem Entertainer, Schauspieler und Stimmungssänger Willi Herren, Influencerin Lucy Cat (hat 736.000 Instagram Follower), DJ und YouTuber Chris sowie Bootymodel Lara-CumKitten. Für die nötige Hitze sorgt der atemberaubend Show-Act von ,Stewardess' KathiRocks.



SENDETERMIN: SAMSTAG 24.11. UM 20 UHR AUF VISIT-X TV



Produziert wird der GENTLEMEN'S CLUB von VISIT-X TV. Der Ausstrahlungstermin der ersten Folge mit Aurelio ist Samstag, 24.11.2018 um 20:00 Uhr. VISIT-X TV ist kostenlos und unverschlüsselt über ASTRA-Satellit zu empfangen, wer keine Satellitenschüssel hat, kann den Livestream online verfolgen oder einfach zeitlich flexibel in der Mediathek schauen. Gedreht wurde im Sodom & Gomorra, ein Name der hier definitiv Programm ist. Auch zukünftig erwartet Aurelio einmal im Monat interessante Gäste aus Film, Showbranche, Internet und Fernsehen, die sich seinen Fragen stellen und einfach mal in cooler Atmosphäre - Drinks und Zigaretten ausdrücklich erlaubt! - austauschen wollen.

Selbstverständlich gibt es auch eine geile After-Show. Leider ist diese aber zu scharf fürs Free TV und wird, und auch das nur in Auszügen, lediglich online im kostenpflichtigen Pay-TV (VISIT-X TV Premium) zu sehen sein.



Über VISIT-X.tv

Der erotische Fernsehsender im Free-TV. VISIT-X.tv bietet 24 Stunden Männer & Lifestyle Programm zum Mitmachen. Das Sendeschema setzt auf eine unterhaltsame Mischung aus Reportagen, Serien, sexy Clips, Events und Liveshows. VISIT-X.tv ist kostenlos und unverschlüsselt über Satellit ASTRA 19,2° Ost zu empfangen. Allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden über 20 Millionen Haushalte erreicht, im gesamten europäischen Sendegebiet sind es etwa 34,8 Millionen Haushalte. Dazu kommen Zuschauer, die per Livestream im Internet schauen oder eine Second-Device nutzen. Offizielle Webseite: http://www.visit-x.tv/livestream