MAN Truck & Bus vertraut bei Digital Marketing und Customer Experience auf adesso und ARITHNEA

MAN Truck & Bus, einer der führenden Hersteller von Nutzfahrzeugen in Europa, und der Digital-Business-Experte ARITHNEA haben einen dreijährigen Agentur-Rahmenvertrag unterzeichnet. Ihm zufolge betreut ARITHNEA projektabhängig externe und interne digitale Marketingkanäle von MAN Truck & Bus kreativ, technisch und kommunikativ.



Laut dem Rahmenvertrag fungiert ARITHNEA in den kommenden drei Jahren als eine von drei ausgewählten Agenturen von MAN Truck & Bus für Websites, Social Media, Apps, Newsletter und einzelne Applikationen wie dem MAN Truck Konfigurator. Generalunternehmer und kommunikative Schnittstelle ist dabei der IT-Dienstleister adesso AG, der MAN Truck & Bus bereits seit einigen Jahren betreut und zu dessen Unternehmensgruppe ARITHNEA gehört. Die Umsetzung der Aufgaben, zu denen unter anderem CMS-Technik, Usability, Design und Branding zählen, erfolgt durch ARITHNEA.

ARITHNEA wird bei MAN Truck & Bus projektabhängig internationale Content-Rollouts umsetzen, vernetzte Kampagnen unterstützen und internationale Beratung sowie Support leisten. Die Steuerung von Content, Customer Journeys und Online-Vermarktung über die unterschiedlichen Online-Kanäle hinweg gehört ebenfalls zu den umfassenden Aufgaben des Unternehmens.





"Wir haben einen verlässlichen und innovativen Partner für unser Online-Marketing gesucht und sind davon überzeugt, ihn mit ARITHNEA gefunden zu haben", sagt Manfred Schurer, Head of Online Marketing bei MAN Truck & Bus. "Dabei hat uns nicht nur die hohe technische Kompetenz des Unternehmens für unser Lead-CMS FirstSpirit überzeugt, sondern gerade auch die großen Fähigkeiten in der Kreation und im Digital Marketing."

Über ARITHNEAAls Experte für das digitale Business berät ARITHNEA ( http://www.arithnea.de ) Unternehmen bei ihren Marktstrategien, kreiert unverwechselbare Markenwelten und entwickelt integrierte IT-Lösungen. Damit schafft ARITHNEA ganzheitliche Kundenerlebnisse über sämtliche Kommunikationskanäle und Ländergrenzen hinweg. Als zuverlässiger strategischer Partner begleitet ARITHNEA Unternehmen auf ihrem gesamten Weg zur digitalen Reife.Die Spezialisten von ARITHNEA verfügen neben strategischer, fachlicher, technischer und kommunikativer Kompetenz über eine international anerkannte Projektmanagement-Zertifizierung sowie umfassende Erfahrungen aus zahlreichen Projekten. Unternehmen wie BSH Hausgeräte, Fressnapf, KION Group, Knorr-Bremse, Ottobock, Robert Bosch und Schaeffler vertrauen auf ihr Know-how.ARITHNEA beschäftigt über 200 Mitarbeiter, hat seinen Hauptsitz in Neubiberg bei München und ist in Bremen, Dortmund, Frankfurt, Jena und Stuttgart vertreten. Das Unternehmen ist Teil eines erfolgreichen Partnernetzwerks und unter anderem Partner von Adobe, e-Spirit und SAP Hybris.