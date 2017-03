Stefan Maack verantwortet Kreation bei ARITHNEA

Stefan Maack ist neuer Business Unit Manager Kreation bei ARITHNEA. In dieser Position leitet er am Hauptsitz in Neubiberg bei München das Kreationsteam des Digital-Business-Spezialisten.



Zu den zentralen Aufgaben des neuen Business Unit Managers zählt die Beratung der Unternehmenskunden bei ihren Strategien, Prozessen und Strukturen für die digitale Markenführung. Darüber hinaus ist Maack für die Gewinnung von Neukunden verantwortlich, wird das Leistungsportfolio von ARITHNEA im Bereich Kreation erweitern und sein Team weiter ausbauen.



Für seine neue Tätigkeit bringt der diplomierte Werbefachwirt umfangreiche Erfahrungen und Kompetenzen mit. Vor seinem Wechsel zu ARITHNEA bekleidete Maack verschiedene Führungspositionen bei Publicis Pixelpark, wo er unter anderem für die Leitung und interdisziplinäre Steuerung eines Key Accounts aus dem Bereich Automotive zuständig war. Davor verantwortete er bei Ogilvy Action die Themen strategische Markenführung, internationale Netzwerksteuerung und Shopper Marketing.



"ARITHNEA berät Unternehmen dabei, ihre Marken im ,Age of Me' zukunftssicher zu machen", so Maack. "Dabei geht es nicht um B2B oder B2C, sondern um B2H - also Business to Human. In diesem Sinne schaffen wir für beide Seiten wertschöpfende Lösungen".



"Mit der Verpflichtung von Stefan Maack ist es uns gelungen, einen sehr erfahrenen Agentur- und Markenprofi an Bord zu holen", ergänzt Heiko Wilknitz, COO und zuständig für die Bereiche Kreation und E-Commerce. "Er wird unser Portfolio im Kreationsbereich weiter ausbauen und unsere Kunden hinsichtlich ihrer Markenstrategie und Customer Experience weiter führen."

