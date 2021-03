Tamala Clown Akademie - Anerkennung als Berufsakademie

(press1) - 24. März 2021 - Neue Ausbildungsstruktur bei Tamala



Vom Clown über den Gesundheit!Clown® bis zum Schauspieler im Bereich Bühne, Film, Walk Act sowie in Seminaren (Seminarschauspieler) und Lehrfilmen für Online-Unterricht reichen die Ausbildungen an der inzwischen anerkannten Berufsakademie Tamala Clown Akademie in Konstanz - und dies schon seit mehr als 35 Jahren. 5 Trainer und verschiedene internationale Gasttrainer unterrichten den deutschsprachigen Clown- und Comedy-Nachwuchs. Aufbauend können Teilnehmer dann noch das Zertifikat als Trainer, Coach und Dozent erwerben. Die Ausbildungen sind in verschiedene Module gegliedert und können berufsbegleitend durchgeführt werden.



Seit Dezember 2009 ist das "Diplom für Schauspieler für Clown und Comedy" in ganz Europa anerkannt. 10 Jahre gibt es das Zertifikat "HumorKom® - Humorcoach/Humortrainer". Nachdem namhafte Wissenschaftler die Bedeutung des Lachens für die Heilung erkannt haben, steigt auch die Nachfrage nach qualifizierten therapeutischen Clowns in Krankenhäusern, Altenpflegeheimen und in der Arbeit mit behinderten Menschen.



Die Ausbildungen



Die Tamala Clown Akademie in Konstanz ist die älteste Schule dieser Art im deutschsprachigen Raum - gegründet 1983 bei Bremen und seit 1991 im Raum Konstanz ansässig. Sie bietet drei Ausbildungsgänge an:



- Der Ausbildungsgang Diplom-Schauspieler für Clown und Comedy dauert 3 Jahre und bildet zum staatlich anerkannten Beruf aus, bestehend aus den Modulen Clown-Intensiv, Gesundheit!Clown® und Comedy-Schauspieler für Bühne, Film und Seminare.



- Die 1-jährige Ausbildung Gesundheit!Clown ist eigenständiger Teil der oben beschriebenen Ausbildung und bereitet einmalig in Europa auf die Arbeit als Clown in Krankenhäusern, Altenpflegeheimen und in therapeutischen Einrichtungen vor. Für diese Dienstleistung und die Ausbildung besitzt das Tamala Center als einziges Institut das Patent und wird von den medizinischen und therapeutischen Institutionen hochgeschätzt.



- Die 2-jährige Ausbildung HumorKom® Humortrainer bereitet auf die Arbeit als Humortrainer und Humorcoach vor. Dieses neue Berufsbild setzt sich gerade in Europa durch und wird von der Vereinigung HumorCare Deutschland/Österreich unterstützt. Humortrainer arbeiten im medizinisch-therapeutischen Bereich, in der Wirtschaft und in der Verwaltung. Der erste Teil ist eine Selbsterfahrung, um die eigene Humorfähigkeit zu entwickeln, denn "Humor ist erlernbar". Der zweite Teil bereitet professionell auf die Arbeit als Trainer, Berater, Coach und Speaker vor.



- "Weisheit der Clowns" Clown Kompakt ist für alle, die es kürzer und intensiver mögen. Diese Clown Kompakt Ausbildung ist eine intensive 6-monatige Ausbildung, um qualifiziert als Clown in verschiedenen Bereichen zu arbeiten. Sie dient auch als Weiterbildung für Humortrainer, um die Methode "clown-acting" zu verinnerlichen.



Alle Ausbildungen beginnen jeweils im Januar und im Frühjahr (April/Mai).



Inhalte der Ausbildung



Der Schauspieler für Clown, Comedy und Gesundheit!Clown® ist Gestalter und Interpret clownesker und komischer Figuren. Um diese Figuren den Zuschauern zu vermitteln, muss er sich selbst als eigenes Instrument begreifen und spezifische, clowneske und humorvolle Ausdrucksfähigkeiten entwickeln. Dazu bedarf es einer umfassenden Ausbildung. Ein Gesundheit!Clown® benötigt zudem intuitive und therapeutische Fähigkeiten, um mit Patienten und Klientel "heilend" arbeiten zu können. Unterrichtet wird in den Fächern Stimme, Körper (Bewegung und Ausdruck), Clowntheater, Schauspieltraining, Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit!Clown® (Europäisches Patent) sowie Film und Fernsehen. Theorie in Geschichte der Clowns und Grundlagen medizinisch-therapeutischen Wissens sowie Schauspieltheorie des modernen Theaters runden die Ausbildung ab. An der Tamala Clown Akademie finden zwei Prüfungen in Theorie und Praxis statt. Die Prüfung zum patentierten Gesundheit!Clown® im 2. Ausbildungsjahr und die Diplom-Prüfung am Ende der Ausbildung. Die Ausbildung findet im Präsenzunterricht (auch in Corona-Zeiten) und im Online-Unterricht (theoretische Grundlagen) auf einer eigenen Plattform statt.



Info und Castingseminare:



27. - 28.03. Step by Step - Einführung in den Clown

08. - 11.04. Flow-Freude-Glück - Einführung in die Arbeit zur Aktivierung der Freude

10.04. Clown Online - Einführung in den Clown



Weitere Seminare (auch Sommerakademie) unter: https://www.tamala-center.de/seminare/termine-seminare.html

Dieses Jahr starten zwei Ausbildungen.



30.04. Clown Kompakt Clown Kompakt &124; berufsbegleitende Ausbildung zum Clown (tamala-center.de)

26.11. Comedy-Schauspiel Masterclass Comedy Masterclass &124; Ausbildung zum Comedian (tamala-center.de)



Infos Aufbau Ausbildungen:



http://www.tamala-center.de/ausbildungen/uebersicht.html



Tamala Center

Internationales Zentrum für Clown Humor und Kommunikation



Das Tamala Center - Zentrum für Clown, Humor und Kommunikation - wurde 1983 in Norddeutschland als Studio für freie Clown- und Theaterarbeit gegründet. Es befindet sich seit 1991 am Bodensee und hat jetzt auf einer eigenen 400 qm Etage seinen Sitz in Konstanz am Bodensee. Es besteht aus vier Teilbereichen:



- Clown Akademie

- Clown Compagnie

- HumorKom® - Tamala Humor- und Kommunikationstraining

- Projekt "Gesundheit!Clown®" - Clowns in Spitäler, Seniorenheime und bei behinderten Kindern (geistig-körperliche und Sprachbehinderung)



