20 Jahre Gesundheit!Clown(R)"

(press1) - 8. März 2021 - 16 Absolventen bestehen die Prüfung in Konstanz



Am Sonntag, den 28. Februar 2021, feierte die Tamala Clown Akademie in Konstanz die Überreichung des Zertifikats und Patents Gesundheit!Clown® an 16 Teilnehmer*innen des Lehrganges 2019-2021. Die bestandenen Teilnehmer*innen kommen aus der Schweiz und dem gesamten Bundesgebiet. Auf Grund der Anerkennung als Berufsakademie durch das Land Baden-Württemberg konnten die praktischen Prüfungen in den Einrichtungen entsprechend den Corona-Auflagen sowie die Theorieprüfung trotz erschwerter Bedingungen im Tamala Center durchgeführt werden.



Nach zwei Jahren intensiven Trainierens und Lernens können nun die mit diesem in ganz Europa anerkannten Patent zertifizierten und hochqualifizierten Clowns ihrer Aufgabe gewissenhaft nachgehen. Seit 20 Jahren gibt es nun diese Ausbildung und Dienstleistung schon. Die Studenten der Akademie haben sich verpflichtet nach den ethischen Grundsätzen ihrer Ausbildungsinhalte zu handeln (Ethische Richtlinien Gesundheit!Clowns (tamala-center.de). Ihr Ziel heißt - mit Lebensfreude heilsame Impulse setzen. Interessierte Institutionen, unter anderem Einrichtungen für geistig und körperlich behinderte Kinder, Kinderspitäler, Altenpflegeheime sowie sonstige Senioreneinrichtungen können sich jederzeit bei Bedarf an das Zentrum wenden, um Gesundheit!Clowns-Empfehlungen für ihre Region zu erhalten. Die ersten sind eine Woche nach der Prüfung schon zu verschiedenem Vorsprechen bzw. Vorspielen eingeladen worden



Die nächste Prüfung findet im September 2021 statt, da sich im Moment der Bedarf an gut ausgebildeten Gesundheit!Clowns aus dem Tamala Center in ganz Europa - gerade während der Pandemie-Krise - monatlich vergrößert. Die Akademie kommt nicht mehr hinterher, den Bedarf abzudecken. Inzwischen ist das Ausbildungsteam um zusätzliche Trainer erweitert worden und für die nächste Ausbildung (Beginn Dezember 2021) finden die Casting-Seminare in Deutschland und der Schweiz statt. Die Tamala Akademie sucht Frauen und Männer im Alter von 25-60 Jahren, die diesen Beruf erlernen wollen.



Erste Bewerbungstermine sind: 14. April 2021 und 9. August 2021. Es werden max.16-18 Teilnehmer aufgenommen.



Die ersten Info- und Casting-Termine sind am 20. - 21.03.2021 Clown-Humor-Komik und am 26. - 27.03.2021 Step by Step im Zentrum in Konstanz.



Vom 08. - 11.04.2021 findet das Intensivtraining Flow- Freude-Glück - Die Aktivierung der Freude im Ausdruck statt.



Ausbildung zum Klinikclown, Spitalclown, Gericlown, Gesundheit!Clown



Termine für die Clown-Seminare



Für diese Ausbildung gibt es auch verschiedene Fördermöglichkeiten in Deutschland und der Schweiz.



Das Tamala Center - Zentrum für Clown, Humor und Kommunikation - wurde 1983 in Norddeutschland als Studio für freie Clown- und Theaterarbeit gegründet. Es befindet sich seit 1991 am Bodensee und hat jetzt auf einer eigenen 400 qm Etage seinen Sitz in Konstanz am Bodensee. Es besteht aus vier Teilbereichen:



- Clown Akademie



- Clown Compagnie



- HumorKom® - Tamala Humor- und Kommunikationstraining



- Projekt "Gesundheit!Clown®" - Clowns in Spitäler, Seniorenheime und bei behinderten Kindern (geistig-körperliche und Sprachbehinderung)



