(press1) - 14. Januar 2021 - "Corona"-Halbjahreszeugnisse werden verteilt



Nachhilfeinstitut Studienkreis unterstützt Schülerinnen und Schüler mit kostenfreien Online-Kursen



Die Halbjahreszeugnisse zeigen, wie sich das vergangene Corona-Schulhalbjahr auf die Noten auswirkt. Nicht immer sind Noten deshalb schlecht, weil ein Schüler zu wenig gelernt hat oder er den Schulstoff einfach nicht versteht. Oft steckt mangelnde Lernorganisation dahinter. Dabei ist selbstständiges Lernen besonders in Zeiten von Schul-Lockdowns und Quarantäne-Phasen wichtig - aber nicht nur dann. Unter dem Motto "Das Lernen lernen" bietet der Studienkreis deshalb Schülerinnen und Schülern der Klassen 1 bis 10 mit seinen kostenlosen Online-Kursen Unterstützung an. Die Kurse, die bald starten, sind zwischen 60 und 90 Minuten lang. Eine Themen- und Terminübersicht sowie eine Anmeldemöglichkeit gibt es unter http://studienkreis.de/lp/lernen-lernen-schnupperkurse/.



Nachhilfelehrerinnen und -lehrer des Instituts vermitteln den Kindern und Jugendlichen die Kursinhalte ihrem Alter und ihren Bedürfnissen entsprechend. So lernen die Jüngeren, wie sie sich besser konzentrieren und ihre Hausaufgaben stressfrei erledigen können. Die Älteren erfahren, wie sie sich strukturiert auf Prüfungen vorbereiten und sich ein effektives Zeitmanagement zulegen können. Sie bekommen zudem Tipps, wie sie am besten an wichtige Informationen gelangen und wozu es gut ist, sich Ziele zu setzen. Viele weitere Lerntipps gibt der Ratgeber "Supertipps - Endlich besser lernen", der kostenlos aus dem Internet heruntergeladen werden kann: http://studienkreis.de/lp/lernen-lernen-schnupperkurse/.



Was tun, wenn das Zeugnis hinter den Erwartungen zurückbleibt? Wie reagiere ich als Elternteil angemessen auf schlechte Noten und wie gehe ich mit meiner Enttäuschung um? Und was sind gute Strategien, damit sich die Noten wieder verbessern und die Lernmotivation meines Kindes steigt? Das fragen sich derzeit viele Eltern. Um die Halbjahreszeugnis-Vergabe herum bietet der Studienkreis deshalb Termine für eine kostenlose Lernberatung an.



Der Studienkreis gehört zu den führenden privaten Bildungsanbietern in Deutschland. Das Unternehmen bietet qualifizierte Nachhilfe und schulbegleitenden Förderunterricht für Schüler aller Klassen und Schularten in allen gängigen Fächern. Die individuelle Förderung folgt einem wissenschaftlich belegten Lernkonzept. Es stärkt das Verantwortungsbewusstsein der Schüler gegenüber ihren Lernerfolgen, verbessert das Vertrauen in ihre Fähigkeiten und hilft ihnen, ihr Potenzial zu entwickeln und zu entfalten. Mit seinen rund 1.000 Standorten gewährleistet der Studienkreis seinen Kunden ein Angebot in Wohnortnähe und bundesweit professionelle Online-Nachhilfe durch ausgebildete E-Tutoren. Um Eltern Orientierung auf dem Nachhilfemarkt zu geben, lässt der Studienkreis die Qualität seiner Leistungen vom TÜV Rheinland überprüfen. An ausgewählten Standorten unterstützt der Studienkreis in seinen LRS- und Dyskalkulie-Zentren Kinder und Jugendliche, die Probleme mit dem Lesen, Schreiben und Rechnen haben. Weitere Informationen zur Arbeit und zum Konzept des Studienkreises gibt es unter https://www.studienkreis.de oder gebührenfrei unter der Rufnummer 0800/111 12 12. Über http://www.facebook.com/studienkreis können Interessierte direkt mit dem Studienkreis in Kontakt treten.



Kontakt



Studienkreis GmbH

Thomas Momotow

Universitätsstr. 104

44799 Bochum

0234/9760-122

mailto:tmomotow@studienkreis.de

http://www.studienkreis.de

Downloads zu dieser Pressemitteilung: