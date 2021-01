Christian Deussen - Hallo Neuanfang: Single Release

(press1) - 7. Januar 2021 - Die neue Hitsingle von Christian Deussen



"ENDLICH WILL ICH ES WIEDER WAGEN UND NEUE TÜREN GEHEN AUF"



Besser kann eine Textzeile das Gefühl, dass wir alle in dieser Jahreszeit, besonders nach dem Jahr 2020 haben, nicht beschreiben.



Ein neues Jahr ist für viele der Neuanfang schlechthin. Wir setzen uns Ziele, haben die berühmten "Guten Vorsätze", die eingehalten werden, oder nicht!



Das Jahr 2020 hat uns vor viele Herausforderungen gestellt. Wir haben auf soziale Kontakte verzichtet, haben Freunde und Familie wesentlich weniger gesehen und umarmt. Wir lernen gerade, was im Leben wichtig ist! Dieser Neuanfang ist etwas ganz Besonderes.... Weil es um viel mehr geht als gute Vorsätze zu haben!



Es ist ein Gefühl!



Und von diesem Gefühl handelt der neue Song von Christian Deussen "Hallo Neuanfang".



Der Titel beschreibt die positiven Aspekte eines Neuanfangs, der spannend und aufregend ist und uns vor neue und durchaus positive Herausforderungen stellt. Darum begrüßen wir diesen Neuanfang mit Freude und leben unsere Träume. Wir öffnen neue Türen und sind aufgeregt, was sich dahinter verbirgt und in gespannter Erwartung auf neue Chancen.



Darum lassen Sie uns diesen Neuanfang mit optimistischer Vorfreude begrüßen.



CHRISTIAN DEUSSEN stand in seinem Leben vor vielen Neuanfängen. Der wichtigste Neuanfang war zugleich eine schwere Zeit seines Lebens. Eine Stimmbandlähmung mit der Diagnose eventuell nicht mehr sprechen oder singen zu können. Jeglichen Befunden zum Trotz wurde er geheilt und ab diesem Tag war ihm eine Sache bewusst: Seine Stimme ist ein Geschenk und dieses Talent möchte er mit seinen Fans teilen!



Auch jetzt steht Christian Deussen musikalisch gesehen an einer dieser Kreuzungen. Hinter ihm liegt ein mehr als erfolgreicher Weg.



Seine zweite Single "Nie mehr ohne Dich" wurde in den täglichen Sendeplan mehrerer öffentlich-rechtlicher Radiosender, wie z.B. SWR, HR und BR aufgenommen.



Bei Gute Laune TV hielt sich der Titel 6 Wochen lang in den Top3.



Die neue, musikalische Abzweigung führt Christian Deussen mit dem Titel "Hallo Neuanfang" zu seiner eigenen, persönlichen Interpretation von zeitgemäßer deutscher Popmusik mit persönlichen, aussagekräftigen Texten. Dem Produzententeam (Caroline von Brünken und Daniel Barbosa) ist es bei diesem Titel gelungen, Popmusik mit Motown Elementen und innovativen Beats zu verbinden.



Für Christian Deussen gehen gerade neue Türen auf und diese Möglichkeiten setzt er zielstrebig und mit viel Feingefühl für Musik und Stimme um! Musik ist seine Leidenschaft und sein Leben!



"Endlich will ich es wieder wagen und neue Türen gehen auf"



Single Release: 04.01.2021



Text und Musik: Caroline von Brünken & Daniel Barbosa

Mix & Production: Daniel Barbosa, Dluxe Studios Göttingen

Mastering: Jörg Wartmann



Video: https://youtu.be/ZdslCimNACg

iTunes: https://music.apple.com/us/album/hallo-neuanfang-single/1545570545

Amazon: https://www.amazon.de/dp/B08QW8DW5W?tag=feiyr-21

Künstlerwebseite: http://christiandeussen.de



