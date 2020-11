CASA ZARRELLA: Genießen wie in Bella Italia

(press1) - 19. November 2020 - Feinkost Dittmann und Giovanni Zarrella entwickeln neues Sortiment



(ms) Feinkost Dittmann und Giovanni Zarrella haben gemeinsam eine Premium Food-Marke entwickelt, die das italienische Lebensgefühl auf den heimischen Tisch bringt. Zum aktuellen Marktstart sind 17 italienische Spezialitäten erhältlich, darunter erlesene Delikatessen wie Trüffel-Creme und -Carpaccio, Taggiasca Oliven aus Ligurien oder beste Espresso- und Caffe Crema-Bohnen.



Der bekannte Sänger und Moderator Zarrella (42), der mit seiner Familie in Köln lebt, liebt die gute italienische Küche seiner "Mamma" und steht oft selbst am Herd.



Authentisch italienisch



CASA ZARRELLA steht für ein ursprüngliches Geschmackserlebnis und hochwertige Spezialitäten, die für Jedermann und -frau erschwinglich sind. Die Vision: CASA ZARRELLA steht synonym für die komplette Bandbreite italienischer Lebensmittel - in Deutschland und vielen anderen Ländern! Das authentisch italienische Sortiment bietet daher qualitative Produkte, die über Antipasti, Fisch- und Trüffelspezialitäten bis hin zu Kaffee viel "Bella Italia" vermitteln.



Beliebteste Länderküche



Seit Jahrzehnten ist die "Cucina Italiana" die beliebteste Länderküche in Deutschland und somit kulinarisch die zweite Heimat der Deutschen (Quelle: "Ranking der Länder mit den weltweit beliebtesten Küchen im Jahr 2018", YouGov). Sie ist alltagstauglich und trifft fast jeden Geschmack. Sie bietet die perfekte Balance zwischen Vertrautheit und mediterranem Genuss. Selbst mit wenigen Zutaten und überschaubarem Arbeitsaufwand entstehen viele köstliche Gerichte. Sie steht für Genuss und Lebensfreude und weckt so positive Assoziationen. Sie ist immer noch zeitgemäß und setzt weiter neue Trends!



Urlaubsträume auf dem heimischen Teller



"Gerade in den aktuellen Zeiten hat unsere neue Premium-Marke enormes Potenzial: Mit der Einführung des authentisch italienischen CASA ZARRELLA- Sortiments und der Gewinnung von Giovanni Zarrella als prominentem Markenbotschafter sprechen wir ein breites Zielpublikum an und dokumentieren erneut unsere besondere, fast 120jährige Kompetenz als führendes Familienunternehmen für Vermarktung und Vertrieb im deutschen Feinkost- Segment. Die Qualitätsprodukte von CASA ZARRELLA bringen mediterrane Urlaubsträume auf den heimischen Teller", freut sich Timm Reichold, Geschäftsführer von Feinkost Dittmann / Reichold Feinkost GmbH.



In Kürze wird das CASA ZARRELLA-Sortiment um weitere authentische Premium-Spezialitäten erweitert, um mittelfristig die gesamte italienische Genuss- und Feinschmeckerwelt abzubilden.



Weitere Infos gibt es im Internet unter http://www.feinkost-dittmann-shop.de.



Bei Feinkost Dittmann pflegt man seit 119 Jahren erfolgreich die Herstellung und Vermarktung mediterraner Antipasti und internationaler Feinkost. Feinkost Dittmann ist deutscher Marktführer bei Oliven, Antipasti, Kapern, Knoblauch- sowie Sardellenspezialitäten und eine der beliebtesten Feinkost-Marken Deutschlands. Das Portfolio umfasst allein im Markenbereich über 500 Artikel - beispielsweise Oliven aus Spanien, Pfefferonen aus Griechenland und der Türkei oder authentische Spezialitäten für die asiatische Küche. Mit rund 650 Beschäftigten wird an sechs Standorten in Deutschland (Diez und Taunusstein) sowie im Ausland (Marokko, Spanien, Griechenland und Türkei) produziert. Eine Vielzahl der Artikel wird weltweit in über 30 Länder exportiert. Feinkost Dittmann wurde 1901 gegründet und ist bis heute die Hauptmarke der Reichold Feinkost- Unternehmensgruppe.



