Weltrekord und Award für schlechte Beziehungen

(press1) - 25. September 2020 - Nicht, weil sie eine schlechte Beziehung haben. Sie hatten welche. Und sie erzählen uns davon. Und wie man das ändert.



Beim internationalen Speaker Slam, der am 18.10.2020 in Berlin stattfand, haben Nadja und Tim Löhr die Bühne gerockt und den ersten Platz abgeräumt.



Fast wäre der begehrte Contest aus Corona Gründen ausgefallen.



Doch nach New York, Wien, Hamburg, Stuttgart und München fand der diesjährige Speaker Slam trotz erschwerter Bedingungen erfolgreich in Berlin statt. Mit 73 Teilnehmern aus 7 Nationen und in vier Sprachen wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt.



Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. Die Redner messen sich beim Speaker Slam vor großem Publikum mit ihren persönlichen Themen. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur 4 Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen, gleichzeitig alles zu sagen, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden: Das ist die Königsklasse im professionellen Speaking. Der besondere Kick für die Herausforderung: Nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.



Der Speaker Slam ist so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst. Wissenschaftler, Professoren, Lebenskünstler und Prominente battleten sich um die Wette. Nach über 5 Stunden wählte eine Jury, bestehend aus hochkarätigen Experten aus der Medienbranche und Inhabern von Verlagen Fernsehsendern unter allen Teilnehmern einen Gewinner aus.



Bei dem diesjährigen internationalen Speaker Slam hat das Ehepaar aus Berlin nicht nur mit Ihren schillernden Persönlichkeiten überzeugt. Sie haben sowohl das Publikum als auch die Jury auch mit ihrem Thema begeistert: Nah, emotional und witzig haben sie uns gezeigt, wie gute Beziehungen funktionieren und entstehen können.



Als erfolgreiche Seminarveranstalter für erlebbare Beziehungsarbeit sind Nadja und Tim Löhr für mehr gute Beziehungen in unser aller Leben angetreten.



Mehr über die Beiden und ihre Beziehungsmethode erfahren Sie unter http://www.jaeja.de

Beziehungsexperten.

Seminare, Auftritte, Online Kurse für gute Beziehungen.

Paare, Singles, Familien, Business



