Ausbildung zum Clown und Comedy Schauspieler

(press1) - 31. August 2020 - Gesucht: Clown & Comedy Schauspieler



Vom Clown über den Gesundheit!Clown® bis zum Event-Schauspieler im Bereich Bühne, Dinner-Show, Walk Act reicht die 3-jährige anerkannte Ausbildung an der Tamala Clown Akademie in Konstanz - und dies schon seit mehr als 30 Jahren. 5 Trainer und verschiedene internationale Gasttrainer unterrichten den deutschsprachigen Clown- und Comedy-Nachwuchs.



Clowns und Comedy-Schauspieler gibt es seit fast 5000 Jahren und das in allen Kulturen. Die Schauspieler im komischen Fach sind heute diejenigen, die auf der großen Theaterbühne, im Kleinkunsttheater stehen oder über Film und Fernsehen präsent sind. Hatte insbesondere der Beruf des Clowns lange das Image des herumziehenden Gauklers, so ist er heute hochgeschätzt und seit Dezember 2009 als "Diplom-Schauspieler für Clown und Comedy" in ganz Europa anerkannt. Seit namhafte Wissenschaftler die Bedeutung des Lachens für die Heilung erkannt haben, steigt auch die Nachfrage .nach qualifizierten therapeutischen Clowns in Krankenhäusern, Altenpflegeheimen und in der Arbeit mit behinderten Menschen.



Voraussetzungen für die Ausbildung



Die Ausbildung zum Clown ist eine schulische Ausbildung und dauert in der Regel 3 bis 4 Jahre in Form einer berufsbegleitenden Weiterbildung. Vorrausetzung ist der Abschluss der Sekundarstufe und ein Mindestalter von 18 Jahren. Das Höchstalter für die Ausbildung zum Gesundheit!Clown® liegt je nach körperlicher und geistiger Fitness zwischen 50 und 60 Jahren. In der Regel sind die Studenten 23-40 Jahre alt. Neben dieser Vorrausetzung entscheidet ein mehrtägiges Auswahlverfahren über die Zulassung. Dabei werden die Fähigkeiten in Bezug auf Stimme, Körper, Bewegung und Improvisation mit der Clownsnase getestet. Besonders entscheidend ist eine gute körperliche und psychische Verfassung.



Die Ausbildungen



Die Tamala Clown Akademie in Konstanz ist die älteste Schule dieser Art in Deutschland - gegründet 1983 bei Bremen und seit 1991 im Raum Konstanz ansässig. Sie bietet drei Ausbildungsgänge an:



- Der Ausbildungsgang Diplom-Schauspieler für Clown und Comedy dauert 3,5 Jahre und bildet zum staatlich anerkannten Beruf aus.



- Die 2-jährige Ausbildung Gesundheit!Clown ist eigenständiger Teil der oben beschriebenen Ausbildung und bereitet einmalig in Europa auf die Arbeit als Clown in Krankenhäusern, Altenpflegeheimen und in therapeutischen Einrichtungen vor. Für diese Dienstleistung und die Ausbildung besitzt das Tamala Center als einziges Institut das Patent und wird von den medizinischen und therapeutischen Institutionen hochgeschätzt.



- "Weisheit der Clowns" ist für alle, die es kürzer und intensiver mögen. Diese Clown Kompakt Ausbildung ist eine intensive 6-monatige Ausbildung, um qualifiziert als Clown in verschiedenen Bereichen zu arbeiten. Sie dient auch als Weiterbildung für Humortrainer, um die Methode "clown-acting" zu verinnerlichen.



Alle Ausbildungen beginnen jeweils im Mai bzw. Dezember!



Inhalte der Ausbildung



Der Schauspieler für Clown, Comedy und Gesundheit!Clown® ist Gestalter und Interpret clownesker und komischer Figuren. Um diese Figuren den Zuschauern zu vermitteln, muss er sich selbst als eigenes Instrument begreifen und spezifische, clowneske und humorvolle Ausdrucksfähigkeiten entwickeln. Dazu bedarf es einer umfassenden Ausbildung. Ein Gesundheit!Clown® benötigt zudem intuitive und therapeutische Fähigkeiten, um mit Patienten und Klientel "heilend" arbeiten zu können.



Info und Castingseminare in Konstanz/Bodensee:



03.-04.10. Play - Die Kunst der Improvisation - Improvisationsworkshop

08.-11.10. Emotionaler Humor - Humor, Gefühle und Körpersprache

07.-8.11. Step by Step - Einführung in den Clown



Weitere Seminare unter http://www.tamala-center.de



Deutschlands älteste Clownschule stellt sich vor



Von Berufsfachschulen bis hin zum Hochschulstudium reicht die Bandbreite der Ausbildungsmöglichkeiten weltweit. So gründeten unsere Leiter Jenny Karpawitz und Udo Berenbrinker - beide selbst jahrelang als Clowns unterwegs - 1983 in Norddeutschland die erste Clownschule.



Wir arbeiten, wo andere Urlaub machen



1991 in den Raum Konstanz gezogen, befindet sich die Tamala Clownschule im Konstanzer Industriegebiet nur 5 Geh-Minuten vom Rhein entfernt. Sechs freie Trainer und zahlreiche Gastdozenten der internationalen Clown- und Comedy-Szene unterrichten auf einer 500qm großen Etage den Nachwuchs. Im Sommer erwacht die Akademie endgültig zu internationalem Leben: Die jährlich stattfindende Sommerakademie lockt seit nunmehr 30 Jahren Trainer und Teilnehmer aus der ganzen Welt in die Räume der Akademie.



Inzwischen besteht das Tamala Center aus drei Bereichen:



Die Tamala Clown Akademie mit Ausbildungen zum Clown, Gesundheit!Clown®, Comedy-Theater-Künstler und einem umfassenden Seminar-Angebot zu allen Belangen von Clownerie und Comedy.



Webadresse: http://www.tamala-center.de



Das internationale Trainingsinstitut HumorKom® bietet offene Seminare, Workshops und Inhouse-Trainings sowie Vorträge für die Bereiche Humor, Kommunikation und Körpersprache an. Außerdem besteht die Möglichkeit, in Kooperation mit dem Berufsverband HumorCare (D/A) die anerkannte und patentierte Ausbildung zum HumorKom®-Trainer/-Coach und -Berater zu absolvieren.



Webadresse: http://www.humorkom.de



Die Tamala Theater Compagnie ist ein Zusammenschluss professioneller Unterhaltungskünstler unterschiedlicher Stilrichtungen in Deutschland und der Schweiz.



Webadresse: http://www.clown-und-comedy.de



Video Spaßkellner Antonio & Heinzi: https://www.youtube.com/watch?v=ZYI3QD6mdY8



Kontakt



Tamala Center

Udo Berenbrinker

Fritz-Arnold-Str. 23

78467 Konstanz

075319413140

075319413160

mailto:info@tamala-center.de

http://www.tamala-center.de

Downloads zu dieser Pressemitteilung: