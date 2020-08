HR7 GmbH The Job Factory - Ausbildung trotz Corona weiter im Fokus

(press1) - 3. August 2020 - Klares Signal : Blick nach vorne



Während viele Unternehmen wegen der Corona-Krise zögern, Ausbildungsstellen anzubieten, und einige Ausbildungsverhältnisse sogar gekündigt wurden, bleibt die HR7 GmbH in Sachen Ausbildung der bisherigen Strategie treu und legt sogar noch einen nach: Zum 01. August 2020 starten 2 Kolleginnen mit der Ausbildung zur Personaldienstleistungskauffrau. Während Marweh Rezai ab August das Hamburger Büro verstärkt, beginnt Lea-Marie Dziewas ihre duale Ausbildung am Standort Lübeck.



Damit sendet HR7 ein klares Signal: Die duale Ausbildung bei HR7 ist auch im 9. Jahr der Firmengeschichte verlässlich. "Ausbildung steht für uns seit Gründung ganz oben auf der Agenda und daran ändert auch die aktuell schwierige Situation nichts. HR7 bietet jungen Menschen seit Gründung eine Zukunftschance, unsere Übernahmequote beträgt bislang 100 Prozent. Daran sieht man, dass wir jungen Menschen gegenüber nicht nur Verantwortung übernehmen, sondern sie auch brauchen. Wir bilden in einem qualifizierten und interessanten Beruf aus und investieren in eine hohe Ausbildungsqualität", so Dr. Michaela Hartmann, verantwortlich für Personal und Finanzen. "Wir haben die letzten Monate genutzt, unsere Auszubildenden noch mehr zu fördern, so dass die Kontinuität im Lernprozess keineswegs beeinträchtigt war."



Wir wünschen Frau Rezai und Frau Dziewas einen guten Start in das erste Ausbildungsjahr!



HR7 wurde 2011 als unabhängiges, inhabergeführtes Familienunternehmen gegründet. Wir stehen für eine professionelle und zuverlässige Dienstleistung in den Segmenten Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung und -beratung, On-site Management, Interim Management und Inhouse Outsourcing.



HR7 beschäftigt heute im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung über 750 Mitarbeiter, die durch 5 Büros vor Ort persönlich betreut werden. Durchschnittlich 150 Arbeitnehmer werden jährlich von uns direkt vermittelt. Zusätzlich werden jedes Jahr zahlreiche Beratungsprojekte, Interim Mandate etc. bearbeitet.



Unser Anspruch ist die Verbindung von Geschwindigkeit und Qualität. Davon profitieren unsere Kunden ebenso wie Sie als Bewerber.



HR7 ist ein geschätzter Partner von führenden Unternehmen und Institutionen. Unser Referenzspektrum ist ein Beleg dafür. Unsere Mitarbeiterbewertungen liegen deutlich über dem Branchendurchschnitt. HR7 ist mehrfach ausgezeichnet und gehört zu den besten Personaldienstleistern Deutschlands.



Unser Anspruch ist die Verbindung von Geschwindigkeit und Qualität. Davon profitieren unsere Kunden unterschiedlichster Branchen schon seit Jahren. Nehmen Sie uns in die Pflicht - wir stellen uns gerne Ihren Anforderungen. Auf Wunsch nennen wir Ihnen entsprechende Referenzen - wahlweise aus Ihrem mittelbaren oder unmittelbaren Branchenumfeld oder gerne nach funktionalen Aspekten.



Firmenkontakt



HR7 GmbH The Job Factory

Julia Klingebiel

Rödingsmarkt 39

20459 Hamburg

040-36157390

mailto:j.klingebiel@hr7-gmbh.de

http://www.hr7-gmbh.de



