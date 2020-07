Camping- und Outdoor-Boom in Corona-Zeiten: Reines Trink- und Frischwasser mit Solenal im Urlaub

(press1) - Saubere Trinkwasser- und Frischwasserversorgung auf Reisen: Hochwirksame, umweltschonende und rein ökologische Desinfektionslösung ohne Alkohol



Nesselwang, 23. Juli 2020 - Urlaub mit dem Camper oder Boot und Outdoor-Aktivitäten erleben derzeit auf Grund der Corona-Pandemie einen Boom. Doch die Selbstversorgung beim Aufenthalt in der Natur sollte gut durchdacht sein, damit sich die gewünschte Erholung einstellen kann. Kontinuierlich sauberes Frisch- und Trinkwasser sind dabei entscheidende Faktoren. Die Solenal GmbH ( http://www.solenal.com) hat hierfür eine rein ökologische Desinfektionslösung auf den Markt gebracht. Diese sorgt sowohl für keim- und virenfreie Frischwassertanks als auch reines Trinkwasser für Mensch und Tier während des gesamten Aufenthalts. Bei Solenal handelt es sich um eine hocheffiziente und omnipotente ökologische Desinfektion - ohne chemische, alkoholische und andere schädliche Inhaltsstoffe.



Gemäß einer aktuellen Umfrage des Online-Portals Autoscout24 können sich 60 Prozent der Deutschen im Corona-Sommer einen Campingurlaub vorstellen. Es könnte ein Camper-Rekordjahr werden. Individuelle Anreise, Flexibilität beim Reisen und vor allem die räumliche Distanz zu anderen sind aktuell entscheidende Argumente für viele Deutsche. Wer mit dem Wohnwagen oder -mobil unterwegs ist, setzt auf Selbstversorgung. Und obwohl das Risiko, sich mit dem Corona-Virus anzustecken durch diese Art des Urlaubs minimiert ist, lauern andere Gesundheitsgefahren. Denn oftmals wird beim Campen, Segeln oder bei Outdoor-Aktivitäten die Sauberkeit einer wichtigen Ressource vernachlässigt: das Trink- und Frischwasser.



Biofilme im Wasser sind resistent gegen chemische Desinfektionslösungen



"Im Wasser können sich gesundheitsgefährdende Biofilme entwickeln. Diese bestehen aus Lebensgemeinschaften von Bakterien, Algen oder Pilzen und bilden eine Art Schleimschicht, die sich an die Oberfläche von Wasserleitungen, -rohren, -speichern und -tanks heftet. Die Schleimschicht eines Biofilms lässt sich nicht durch kräftiges Spülen mit heißem Wasser entfernen und ist resistent gegen chemische Desinfektionslösungen oder UV-Strahlung. Die Entwicklung von Biofilmen muss wirksam gehemmt und nachhaltig beseitigt werden", erklärt Dr. Martin Nemec M.Sc.; M.Sc., Chief Knowledge Officer der Solenal GmbH.



Die Solenal GmbH ist Spezialist auf dem Gebiet hochwirksamer, umweltschonender und rein ökologischer Desinfektionslösungen. "Bisherige Desinfektionsverfahren sind oftmals gesundheitsschädlich und belasten die Umwelt. Hochdosierter Einsatz von Chlor ist giftig und daher in der Trinkwasserversorgung nicht erlaubt. UV-Bestrahlung wiederum erreicht den bakterien- und keimbesiedelten Biofilm in Rohren, Boilern und Durchlauferhitzern nicht. Wir haben daher mit Solenal eine neue, wirksame Lösung entwickelt", erklärt Dr. Martin Nemec.



Frisch- und Trinkwasser wirksam mit Naturdesinfektion reinigen



Solenal steht für Naturdesinfektion mit elektrolytisch aktiviertem Wasser und begründet die neue Wirkstoffklasse der Vivetika. Die Anwendungsbereiche sind nahezu universell und ermöglichen unter anderem sauberes Trinkwasser sowie schonende Hygiene von z.B. Händen, Oberflächen und Räumen. Die Lösung wirkt nachweislich gegen Erreger wie beispielsweise das Corona-Virus.



Mit einem patentierten Elektrolyseverfahren werden die Desinfektionslösungen von Solenal hergestellt. Bei diesem Prozess entsteht eine verdünnte Lösung von hypochloriger Säure. Sie sprengt die Zellmembran von Viren, Bakterien etc. und oxidiert diese. So werden Keime, Pilze, Viren und Bakterien innerhalb von Sekunden zuverlässig und dauerhaft zerstört. Die hypochlorige Säure wird auch im menschlichen Körper zur Immunabwehr gebildet. Dadurch ergibt sich hocheffiziente und omnipotente ökologische Desinfektion, die ohne chemische, alkoholische und andere schädliche Inhaltsstoffe auskommt. Außerdem entstehen bei der Produktion keine schädlichen Abfallstoffe, keine Emissionen und kein CO2-Ausstoß.



Ob im Camper oder beim Segeln: mit Solenal lässt sich der Frischwassertank vor der Reise wirksam reinigen. Zudem sollte die Desinfektion später ins Trinkwasser gegeben werden, um kontinuierlich die Sauberkeit zu gewährleisten. So ist das Wasser im Wohnwagen, Wohnmobil oder Boot vor Keimen aller Art geschützt und Wasserleitungen sind dauerhaft von Bakterien, Viren, Pilzen, Legionellen und Biofilmen befreit. Zudem empfiehlt sich Solenal für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, da sich unterwegs häufig "verunreinigte" unbekannte Wasserquellen finden. Mit Hilfe von Solenal lässt sich das Wasser schnell und wirksam von Bakterien, Viren und Co. befreien.



Solenal ist vom "European Centre for Disease Prevention and Control" empfohlen und dermatologisch mit "Sehr gut" getestet.



Die Solenal GmbH (vormals "Alles aus der Natur GmbH") mit Sitz in Nesselwang hat sich auf hochwirksame, umweltschonende, rein ökologische Desinfektionslösungen spezialisiert. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig. Solenal ermöglicht schonende Hygiene von Händen, Oberflächen, Räumen, Lebensmitteln und sorgt für keimfreies Trinkwasser. Solenal wurde vom "European Centre for Disease Prevention and Control" empfohlen und dermatologisch mit "sehr gut" getestet. Das Produkt ist zugelassen für die Anwendung an Menschen und Tieren sowie für Oberflächen und für die Trinkwasseraufbereitung. Es wirkt nachweislich gegen alle Arten von Viren, inkl. Coronavirus, Bakterien, Pilze und andere Erreger. Solenal steht für Naturdesinfektion und wird ressourcensparend hergestellt. Bei der Produktion entstehen keinerlei Abfallprodukte sowie klimaschädliche Emissionen. Die Herstellung erfolgt durch ein patentiertes Elektrolyseverfahren. Dabei entsteht eine verdünnte Lösung von hypochloriger Säure. Diese wird auch im menschlichen Körper zur Immunabwehr gebildet. Das Ergebnis ist eine natürliche und hocheffiziente Desinfektion, die ohne chemische, alkoholische und andere schädliche Inhaltsstoffe auskommt.



