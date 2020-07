"Fuck you I am in Love" 2020 Neue Pop Hymne von sin with sebastian

(press1) - 1. Juli 2020 - sin with sebastian? Vielleicht kennen sie den Namen nicht - aber mindestens einen Song: Shut up (and sleep with me)



Nur wenigen Deutschen Künstlern gelingt es internationale "Evergreens" zu schaffen. Aber genau das ist Sebastian Roth alias sin with sebastian mit seinen Songs Shut up (and sleep with me) (Chart #1) und Golden Boy (Chart #3) gelungen.

Seit nun 25 Jahren. Sei es auf Eurodance Festivals wie 2019 in Mexiko vor 7000 Fans oder 2018 in Tschechien bei einem Open Air vor beeindruckenden 10000 Feierwilligen oder Partys weltweit!



Deshalb war auch für diese Jahr ein Re-Release seines Doppelt-Gold ausgezeichneten Nr1 Hits geplant - das wurde aber aufgrund der Pandemie und Schließung der Clubs auf 2021 verschoben.



Einen neuen 2020 Release gibt es aber trotzdem:



Fuck you I am in Love heisst die neue 3 Minuten Pop Hymne - für dessen Mix ist Master Mixer JEO (Falco, No Angels, Modern Talking ?) verantwortlich zeichnet. Die neue Single kommt in verschiedenen Versionen zum Beispiel der "Single Guy Workout Edit" Oder "College Radio" Edit mit einem Artwork des Französischen Künstlers "Le Monstre".



Fuck you i am In Love ist ein etwas anderes Liebeslied. Es geht um Jemanden (ein "Single Guy") der eigentlich dachte mit sich allein glücklich zu sein - aber dann doch überraschend vom Liebespfeil getroffen wird ... "Verdammt!, ich hab mich verliebt!"



Promo Video: https://www.youtube.com/watch?v=mprIaCXAtCA



Release Datum: 03.07.2020

Upperspace Recording 2020



Website: http://www.sinwithsebastian.com

Facebook: https://www.facebook.com/sinwithsebastianPage

Instagram: https://www.instagram.com/sin_with_sebastian

Youtube: https://www.youtube.com/user/sinwithsebastian

Spotify: https://open.spotify.com/artist/0M898uhr3b4OPIUC4pse47

Amazon Music: https://www.amazon.de/Sin-with-Sebastian/e/B000AP9DJO

Apple Music: https://music.apple.com/de/artist/sin-with-sebastian/266362581



Kontaktinformation:

Upperspace Recording

Andre Gruenthal

Linienstrasse 217

10119 Berlin

mailto:Upperspace@me.com



Firmenportrait:

Charts/Awards, Bullet Points sin with sebastian:



*2 Golden Records

*MTV European Music Award / Echo (German Grammy) Nominee

"Shut up (and Sleep with me)"

(Chart Peak #1) (480.000 Physical Singles sold in Germany alone) Golden Boy (Chart Peak #3)

*Sales Charts#1 in Spain, Mexico, Finnland, Lithuania , Austria - Top 20 In Europe

*7 Week Chart NR 1 in Austria

*5 Week Nr1 Spain

*US Billboard DanceCharting at #26, Promo Tour: New York City, Chicago, Miami

*Sin with Sebastian Performed in Princes Club in Miami on invitation with Princes then Girlfriend Mayte and

Ru Paul ("Drag Race")

Downloads zu dieser Pressemitteilung: