Innovative Verkaufsplattform für junge Künstler

(press1) - 27. Mai 2020 - Die Firma MEISTERDRUCKE bietet neben arrivierten gerade auch jungen Künstlern an, Scans oder Fotos ihrer Werke auf https://www.meisterdrucke.com hochzuladen. Das Werk wird dort in der Galerie angezeigt und zum Verkauf präsentiert. Das Copyright verbleibt jederzeit beim Urheber. Das Einstellen der Werke kostet den Künstler keine Gebühren. Die Provision (zwischen 10 % und 80 %) kann der Künstler frei wählen.



MEISTERDRUCKE bedient seit vielen Jahren Kunden auf der ganzen Welt mit hochwertigen Reproduktionen. Der Kunde kann das von ihm gewählte Bild nach seinen Wünschen konfigurieren und bestellen. Die Künstler profitieren von einem bestehenden System mit ausgereifter Logistik. Der Verkauf über MEISTERDRUCKE ist ein bequemer Vertriebsweg ohne jedes Risiko. Es gibt keinen Mindestauszahlungsbetrag und keine Bürokratie. Junge Künstler haben neben der reinen Verdienstmöglichkeit die Chance, ihre Bekanntheit und Reichweite zu verbessern und in einer Reihe mit den großen Meistern genannt zu werden.



"Wir machen das, weil uns die Förderung junger Künstler sehr am Herzen liegt, denn wir betreiben unser Geschäft mit viel Leidenschaft und Herzblut", so Inhaber Wolfgang Kanduth. "Wir wollen Langzeitbeziehungen zu unseren Künstlern aufbauen und treten auch gern als Sponsor bei Ausstellungen und Vernissagen auf."



Die Firma MEISTERDRUCKE reproduziert in ihrer Manufaktur im österreichischen Villach mit modernster Technik und in aufwendigen Verfahren vor allem Kunst der Alten Meister. Die Firma druckt die Meisterwerke auf Leinwand, Foto, Aquarell und andere Materialien. Keil- und Zierrahmen, Verglasung, Passepartouts und vieles mehr sind Teil des Angebots. Die Größe und Ausführung des Drucks kann der Kunde frei wählen. Der Versand erfolgt weltweit, daher ist die Website in zehn Sprachen verfügbar.



