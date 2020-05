"So allein ohne dich" Deutschrock Ballade aus der Quarantäne

(press1) - 29. April 2020 - Antonia aus Tirol, Imagewandel oder musikalischer Ausflug?



Eine Antonia aus Tirol wie sie viele so noch nicht zu kennen vermögen. Aber Live-Konzerte der Künstlerin mit ihrer Band muss man erlebt haben.



Ihre neue Single "So allein ohne dich" ist ein erster Vorbote auf ihr kommendes Album "RockSchlager". Sie verbindet damit ihre Leidenschaft zur Rockmusik.



"So allein ohne dich" von Antonia aus Tirol ab 30.04.2020 weltweit auf allen Download & Streaming Portalen.



Auch von den Auswirkungen der Corona-Krise ist die Sängerin stark betroffen, ihre Jubiläumstour, die "ROCKSCHLAGER Tour 2020 mit Live-Band" zum 20-jährigen Bühnenjubiläum musste verschoben werden und auch ihre Wintertour musste sie im März abrupt abbrechen. Auch ihre Mallorca Termine für April, Mai, Juni, Juli 2020.



Wie viele Künstler gab auch Antonia aus Tirol ein Home Konzert. Von ihrem zu Hause aus Mallorca, wo sie seit Wochen unter Hausarrest steht, erreichte sie über 300.000 Zuschauer bei diesem Livestream.



Dabei sang sie auch zum ersten Mal live den brandneuen Titel "So allein ohne dich", und auf Wunsch ihrer Fans, kommt jetzt der Titel als Single mit Musikvideo.



Die Sängerin wagt sich auch an schwere musikalische Kost, wie schon mit ihrer Ballade "Der Raum des Schweigens".



Jetzt legt sie mit "So allein ohne dich" eine Rockballade nach.



Das ist die Antwort von Antonia aus Tirol auf die ewigen Nörgler und Schubladendenker der Musikbranche.



Mit Antonias Worten formuliert, "Man wird sich doch auch musikalisch weiterentwickeln dürfen? Musik ist mein Leben, ich mache Musik, weil sie mir Spaß macht und wenn ich Lust auf ein gefühlvolles Thema habe, dann will ich auch so einen Song schreiben und singen können. Das Leben ist nicht immer nur Party".



"So allein ohne dich", erzählt die Geschichte eines Paares, in der die Angst zum Ausdruck kommt, wenn einer davon nicht mehr da sein wird, und nur die Erinnerungen bleiben. Ein sehr emotionales Lied.



Ein Gefühl, das der Sängerin nicht ganz unbekannt ist, denn ihr Privatleben war schon mehrmals gebeutelt von schweren Schicksalsschlägen. Vielleicht entstehen auch gerade deshalb solche Songs aus ihrer Feder, ein Stück weit eine Verarbeitung des erlebten in ihrer Musik.



Und definitiv, Antonia aus Tirol wird in Zukunft rockiger, ohne bewährtes Terrain ganz zu verlassen. Einerseits darf man kraftvolle Songs, wo die Sängerin "auch" ihre Rockröhre zum Besten gibt, sowie auch Balladen und balladeske Songs mit zerbrechlich weicher aber auch glasklarer Stimme, erwarten.



Ein sehr mutiger Schritt der Künstlerin, die doch rund 20 Jahre lang in ihren außergewöhnlichen Dirndl'n bei Schlagerfestivals, Oktoberfesten, Après-Ski und Mallorca Partys, national wie international aufgetreten ist. Nicht zu Unrecht wurde sie deshalb mit den Worten, die Powerfrau, die Partyqueen... angekündigt. Daran wird sich auch in Zukunft wenig ändern. Denn wer Antonia auf ihren Tourneen und den einschlägigen Festivals gesehen hat, und ja auch auf Mallorca, im Live-Programm zeigt sie schon lange ihre rockige Ader.



Musikproduktion, Vermarktung, Management, PR.



Schwerpunkt der Globe4Music Media & Concerts GMBH ist die Musik-Produktion, das Management, Marketing und die Konzert- und Tourorganisation von Künstlern und deren Öffentlichkeitsarbeit.



Globe4Music ist Musiklabel und Inhaber von weiteren Musiklabels aus den verschiedensten Musiksparten.



Kontakt



Globe4Music Media & Concerts GmbH

Patrick Köpke

Kopenhagener Str. 8

65552 Limburg

06431-212490

mailto:news@globe4music.com

http://www.globe4music.com

Downloads zu dieser Pressemitteilung: