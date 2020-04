Neue Online-Akademie für Fußballer/innen

(press1) - 22. April 2020 - Innovative Trainingsmethoden internationaler Top-Coaches für jeden zugänglich



playr.ai Coaching startet neue Online-Academy



Mit der playr.ai Online- Academy bietet die Kölner Fußballschule jetzt ganzheitliche Trainingsangebote für Fußballspieler/innen aller Leistungsklassen - online, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.



"Im modernen Fußball erreichen nur Spieler und Spielerinnen mit einer individuellen und ganzheitlichen Ausbildung das Maximum ihrer persönlichen Fähigkeiten. Zugang zu dem nötigen Training haben heute vor allem Spieler professioneller Vereine. Und das sind weltweit weniger als 3 Prozent. Genau das werden wir mit der playr.ai Online-Academy ändern." , sagt Geschäftsführer Daniel Zippel.



Jedes Trainingsangebot der neuen Plattform kombiniert innovative Methoden zur Steigerung von Technik, Athletik, Schnelligkeit und Kreativität. "Unser Trainer-Team hat Philosophien und Know- how internationaler Top-Coaches recherchiert und daraus individuelle, ganzheitliche Trainingskonzepte für Nachwuchskicker ab 6 Jahren entwickelt.", sagt Zippel. Außerdem stehen wichtige Themen wie Regeneration, Schlaf und Ernährung sowie die Entwicklung von Führungsqualitäten im Fokus. "Wir nutzen die gemeinsame Sprache Fußball auch, um den jungen Spielern Werte zu vermitteln. Werte, die ihnen helfen, ein guter Mensch zu sein, ein gesundes Leben zu führen und dadurch auch neben dem Fußballplatz erfolgreich zu sein.", erklärt Daniel Zippel. Abgerundet wird das Angebot der Akademie mit "Juniors", einer sportartübergreifenden Grundausbildung für Kinder ab 2 Jahren.



Professionelles Fußballtraining für Kinder und Jugendliche - überall und für jeden zugänglich.



Die Trainingseinheiten der Online-Fußballschule ergänzen das Mannschaftstraining der Nachwuchspieler um die Komponenten, die in einer großen Gruppe zu kurz kommen. "Auch unser Online-Angebot ist vor allem auf Individualität ausgelegt. Wir helfen Spieler und Spielerinnen technisch und athletisch ihr nächstes Level zu erreichen, vergrößern spielerisch ihre persönlichen Anlagen und erweitern mental ihre Leistungsfähigkeit in den entscheidenden Situationen.", erläutert Emil Pollmann, sportlicher Leiter von playr.ai Coaching.



"Auch die Welt des Sports wird nach Corona eine andere sein. Die playr.ai Online-Academy ist der logische, nächste Schritt, um Spieler und Spielerinnen in Zukunft optimal zu fördern und individuell zu betreuen.", sagt Pollmann.



Unter https://playr-online.coach ist der neue Dienst ab sofort verfügbar. Alle Videos stehen einzeln als Leihe (ab 0,99EUR) oder Kauf (ab 1,99EUR) bereit und können auf Amazon Fire TV, Smart-TV, Tablet oder Smartphone gestreamt werden. Neue Inhalte kommen täglich dazu.



playr.ai Coaching bietet Camps, Wochenkurse und Einzeltraining für Kinder, Jugendliche & Profis. Alle Trainingseinheiten werden von pädagogisch erfahrenen Top-Trainern geleitet und garantieren Fußballspaß vom Feinsten. Spieler mit hohen Ambitionen erhalten darüber hinaus eine nachhaltige Rundum-Betreuung - vereinsunabhängig und auf allen leistungssportlichen Ebenen. Dank individueller Trainingsabläufe und kleiner Trainingsgruppen sind alle Angebote aber auch für Anfänger und Freizeitspieler perfekt geeignet. playr.ai Coaching wurde im Jahr 2018 gegründet und hat ihren Sitz in Heppendorf.



