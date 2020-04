Ein Funke Balkan für die Musikszene

(press1) - 31. März 2020 - Aktuell bereitet der Musiker David Fionix die Veröffentlichung seiner neuen Single "The Man Inside" vor, die am 17. April 2020 erscheint. David Fionix ist ein vielversprechender, talentierter Sänger und Komponist im Bereich englischsprachiger Pop/Rock-Musik, der schon seit einigen Jahren in Sachen Musik unterwegs ist. Nachdem er Ende der 1990er Jahre bereits als Jugendlicher mehrere Auszeichnungen als Interpret mazedonischer Folk Songs erhielt, veröffentlichte er 2014 seine erste EP "This Is My World", die in Zusammenarbeit mit dem britischen Hit-Produzenten Phil Harding (Depeche Mode, Erasure, Pet Shop Boys, etc.) entstand. Ein kurzer Teaser mit Einblicken aus seiner bisherigen musikalischen Karriere findet sich auf http://www.davidfionix.com/video.



Einem breiteren Publikum stellte David Fionix sich vor, als er 2017 bei Deutschland sucht den Superstar teilgenommen und es bis in die Top 30 geschafft hat. Sein Fazit: "DSDS war eine sehr aufregende Zeit in meiner bisherigen musikalischen Laufbahn. Der Recall in Dubai war für mich wie ein herausforderndes Bootcamp, aus dem ich viele lehrreiche Lektionen für das Musikbusiness mitnehmen durfte."



Nachdem der gebürtige Heidelberger mit mazedonischen Wurzeln einige Jahre in Hamburg gelebt und dort sein Label "EO Records" gegründet hat, liegt sein aktueller Lebensmittelpunkt in München. Eigentlich ist er promovierter Wirtschaftsinformatiker, doch seine wahre Leidenschaft ist die Musik. Vor diesem Hintergrund ist die demnächst erscheinende Single "The Man Inside" der Startschuss für die musikalische Mission von David Fionix: er will die Musikszene mit einem "Funken" Balkan bereichern - schließlich ist er mit dem musikalischen Feuer Südosteuropas und dem Akkordeon aufgewachsen.



David Fionix ist Sänger, Songwriter und Produzent aus München. Seine Produktionen bewegen sich von Pop/Rock bis Electro/Dance. Mit seiner Band oder als Solo-Interpret kann David Fionix für live Auftritte gebucht werden. Zum Repertoire gehören neben seinen eigenen Songs auch Cover aus den Bereichen Pop/Rock und Pop/Dance.



Video: https://www.youtube.com/watch?v=SDhYoOHu928



