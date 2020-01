"Ökotest: "Sehr gut" für Obela Hummus Classic!"

(press1) - 14. Januar 2020 - Nutri-Score Einführung noch im 1. Halbjahr 2020 geplant



Diez, 14.01.2020. (ms) Das Verbrauchermagazin Ökotest hat Obela Hummus Classic als einziges der getesteten konventionellen Produkte mit "sehr gut" ausgezeichnet (Ausgabe Januar 2020). Obela punktet sowohl bei den Inhaltsstoffen als auch bei der Sensorik mit Bestnoten. Insgesamt wurden 11 konventionelle und 7 Bio Hummus-Spezialitäten getestet.



Die Tester hoben in ihrer Bewertung den deutlichen Geruch und Geschmack nach Kichererbsen und Sesam hervor. Der vergleichsweise hohe Kichererbsen-Anteil sorgt nicht nur für einen authentischen Geschmack und eine cremige Konsistenz, sondern enthält auch viel pflanzliches Eiweiß. Gleichzeitig wurden im Obela Hummus keinerlei bedenkliche Inhaltsstoffe wie Glyphosat, Cadmium oder Mineralölbestandteile (MOSH/MOAH) nachgewiesen.



"Dieses sehr gute Ergebnis eines unabhängigen Verbrauchermagazins freut uns sehr und zeigt uns, dass sich der Einsatz von hochwertigen Zutaten bei der Hummus-Herstellung bezahlt macht. Jetzt bringen wir es auch auf die Verpackung", freut sich Christian Exner Arizaga, Country Manager BeNeLux & Germany bei Obela.



Neben einer zeitnahen Auslobung mit dem Ökotest "sehr gut"-Label wird Obela noch im 1. Halbjahr 2020 den "Nutri-Score" einführen. Sämtliche Obela-Spezialitäten werden im grünen Nutri-Score-Bereich (A und B) eingestuft sein und eignen sich so optimal für den täglichen Konsum im Rahmen einer bewussten, ausgewogenen Ernährung. Damit ist Hummus eine sinnvolle Alternative zu sonstigen Brotaufstrichen.



Obela Europe ist eine Joint-Venture-Partnerschaft der beiden weltweit führenden Lebensmittel- und Getränkeunternehmen PepsiCo und Strauss Group.



Die ausgezeichneten Marken Obela und Florentin erwecken mit frischen und verführerischen Dips, Aufstrichen und Snacks, in deren Mittelpunkt der Hummus steht, die kulinarische Vielfalt der weiten Welt zum Leben.



Obela Hummus ist erhältlich in Deutschland, Australien, Neuseeland und Mexiko. Der europäische Hauptsitz und das Werk mit 50 Mitarbeitern befindet sich in Mijdrecht (Niederlande).



