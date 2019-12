foboxy Fotobox - "sehr gut" TÜV-zertifizierte Kundenzufriedenheit

(press1) - 11. Dezember 2019 - foboxy -führendes Unternehmen für den Versand von mobilen Fotoboxen wird vom TÜV Süd mit "sehr gut" im Bereich Kundenzufriedenheit zertifiziert



foboxy wurde 2014 gegründet und ist heute als mittelständisches und Inhabergeführtes Familienunternehmen einer der führenden Vermieter für mobile Fotoboxen in Deutschland.



Eine Fotobox zu mieten gehört für viele Feiern, zum Beispiel Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und Firmenfeiern, einfach dazu. Das Konzept ist einfach: mithilfe eines Selbstauslösers werden Bilder aufgenommen, welche anschließend direkt ausgedruckt und als Erinnerung an die Veranstaltung mitgenommen werden können. Die Fotobox von foboxy besticht dabei durch eine kinderleichte Bedienung in Kombination mit einem günstigen Preis.



Ein herausragendes Qualitätsmerkmal von foboxy ist der exzellente Kundenservice. Dieser wurde soeben vom TÜV Süd bestätigt, im Rahmen der Zertifizierung der Kundenzufriedenheit wurde foboxy mit "sehr gut" bewertet.



Die Ergebnisse waren wirklich überwältigend. So wurde die erhobene Gesamtzufriedenheit mit einer Note von 1,25 bewertet. 95% der Teilnehmer würden foboxy aktiv weiterempfehlen. Alle 24 erhobenen Leistungsmerkmale erhielten ausgezeichnete bis gute Bewertungen. Die Lieferung und Abholung und der Kundenservice überzeugten besonders. Und erhielten nahezu optimale Zufriedenheitswerte (1,12). Dabei sind die Verständlichkeit der telefonischen Beratung und die termingerechte Lieferung die Merkmale mit den besten Bewertungen. Des Weiteren werden die allgemeinen Merkmale des Kundenservice (hier vor allem das Engagement der Mitarbeiter) herausragend gut bewertet.



Die sehr gute Bewertung des TÜV Süd spiegelt sich auch in den vielen Rezensionen und Bewertungen von foboxy wieder ( https://www.foboxy.de/erfahrungen-bewertungen-rezensionen). Hier finden Sie mehr Informationen zur TÜV Zertifizierung von foboxy: https://www.foboxy.de/tuev-sued-kundenzufriedenheit



Sie möchten mehr über die foboxy und zum Thema Fotobox erfahren?



Andreas Unger

Marketing- & Vertriebsleiter

tel: +49 (0)800 36 26 990

mail: marketing@foboxy.de

web: www.foboxy.de



foboxy ist einer der größten Anbieter im bundesweiten Versand von Fotoboxen. Seit 2014 statten wir Hochzeiten, Geburtstage und andere gesellige Veranstaltungen mit bezahlbaren und kinderleicht zu bedienenden Fotoboxen aus.



