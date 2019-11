Unehrlichkeit lässt die Online-Partnersuche scheitern

(press1) - 7. November 2019 - Gleichklang-Studie: Ehrlichkeit ist Trumpf bei der Partnersuche



Oft wird empfohlen, sich bei der Online-Partnersuche möglichst positiv darzustellen, um attraktiv zu wirken und das Interesse der anderen Teilnehmenden auf sich zu ziehen.



Eine Studie der psychologischen Online-Partnervermittlung Gleichklang.de kommt nun zum gegenteiligen Ergebnis:



Die besten Chancen auf eine dauerhafte Beziehung haben bei der Online-Partnersuche diejenigen, die absolut ehrlich sind.



Diplom-Psychologe Guido F. Gebauer verglich für Gleichklang die selbst berichtete Ehrlichkeit von Mitgliedern, die über Gleichklang eine Beziehung gefunden hatten. Bei 436 Befragten bestand diese Beziehung zum Zeitpunkt der Befragung fort. Bei 64 Befragten war es zu einer Trennung gekommen.



Allen Teilnehmern wurde die Frage gestellt, ob sie Online immer authentisch, offen und zugewandt kommuniziert hätten.



Es zeigten sich folgende Ergebnisse:



(1) von den 436 Befragten, deren Beziehung fortbestand, bejahten 70 % die Frage nach der Ehrlichkeit auf der höchsten von unsgesamt sieben Stufen mit "sehr oft"

(2) von den 64 Befragten, deren Beziehung endete, wählten demgegenüber nur 52 % bei der Frage nach der Ehrlichkeit die höchste Bejahungs-Stufe

(3) der Unterschied zwischen beiden Gruppen war statistisch signifikant



Die Datenauswertung zeigte darüber hinausgehend, dass sich bereits ein geringes Ausmaß an mangelnder Offenheit negativ auswirken kann:



In beiden Gruppen (fortbestehende Beziehung, Trennung) hatten 91 % der Befragten die stärkste (sehr oft) oder wenigstens die zweitstärkste Bejahung (oft) gewählt. Diejenigen, die sich später trennten, hatten aber eben deutlich seltener die höchste Stufe der Ehrlichkeit angegeben.



Eine nur geringfügig verminderte Ehrlichkeit während der Online-Kommunikation ging in der Befragung also bereits mit einer erhöhten Trennungsrate einher.



Diese Befunde decken sich nach Angaben von Gebauer mit einer länger zurückliegenden Befragung von mehr als 655 Gleichklang-Mitgliedern, die Online bei Gleichklang eine Beziehung fanden. Die Mitglieder wurden gebeten, anderen Mitgliedern zu raten, wie sie ebenfalls zum Erfolg gelangen könnten. In den Antworten waren die am häufigsten wiederkehrenden Empfehlungen Begriffe, wie Ehrlichkeit, Authentizität, Offenheit oder sich nicht verbiegen.



Gebauer berichtet, dass diese Ergebnisse mit anderen veröffentlichten psychologischen Studien übereinstimmten, die ebenfalls den enormen Wert von Ehrlichkeit bei der Online-Partnersuche belegten. So habe eine neuerliche Studie gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit eines zweiten Treffens geringer sei, wenn beim ersten Treffen Widersprüche zur Online-Kommunikation des Dating-Partners wahrgenommen würden.



Bei der Online-Partnersuche legen die Teilnehmenden demnach höchsten Wert auf Ehrlichkeit. Wer Abstriche an der Ehrlichkeit mache, warnt Gebauer, schädige sich selbst und drohe, bei der Partnersuche zu scheitern.



Wie aber lässt sich diese große Bedeutung der Ehrlichkeit beim Online-Dating erklären?



Für Gebauer ergibt sich eine einfache Antwort:



"Partnersuchende wollen nicht Online stehen bleiben, sondern miteinander eine Beziehung aufbauen. Wie sollte es da hilfreich sein, wenn falsche Erwartungen für das erste Treffen oder sogar für eine dauerhaftere Beziehung erweckt werden?"



Falsche Erwartungen für ein erstes Treffen würden beispielsweise erzeugt, wenn jemand ein Foto einstelle, welches nicht dem tatsächlichem aktuellen Äußeren entspreche. Die Desillusionierung erfolge auf der Stelle und der Dating-Partner fühle sich hinters Licht geführt.



Falsche Erwartungen für eine Beziehung entstünden, wenn jemand Werte vorspiele, die er in Wirklichkeit nicht teile. Beispiel sei, wenn eine Person sich als monogam darstelle, obwohl sie polygam sei. Solche Unehrlichkeit falle am Anfang oft nicht auf, aber eine entstehende Beziehung starte so unter einem ungünstigen Stern. Häufige Folgen seien Konflikte, Unzufriedenheit und Trennung.



Gebauer rät daher, beim Online-Dating von jedem Versuch Abstand zu nehmen, sich vorteilhafter darzustellen als es der Wirklichkeit entspreche. Der beste Garant für eine dauerhafte glückliche Beziehung sei eine radikal ehrliche Online-Kommunikation. Beim Online-Dating gehe es nicht darum, sich darzustellen, sondern die eigene Person so vorzustellen, wie sie sei.



Gleichklang ltd betreibt die inklusive alternative Partnerbörse und Kennenlernplattform www.Gleichklang.de, bei der sich sozial und ökologisch engagierte Menschen begegnen. Gleichklang hat derzeit etwas über 19000 Mitglieder. Gleichklang ist nach einer unabhängigen Studie im Jahr 2019 die Partnervermittlung mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis in Deutschland (ServiceValue und DEUTSCHLAND TEST)



Pressekontakt



Gleichklang limited

Guido F. Gebauer

Marienstr. 38

30171 Hannover

0152 28973672

mailto:gebauer@gleichklang.de

http://www.gleichklang.de

Downloads zu dieser Pressemitteilung: