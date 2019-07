Home Entertainment picotours Pressekontakt: Sabine Heller Blumenstr. 10 a 79111 Freiburg Tel: 0761 45 892 890 Fax: mail@picotours.de http://www.picotours.de

Anders reisen an der Algarve - Urlaub für Naturliebhaber (press1) - 12. Juli 2019 - In der Region Algarve gibt es noch Orte in unberührter Natur mit unverfälschter Küche und echter Gastfreundschaft - kurz gesagt eine andere Algarve, die Europas bestgehütetes Geheimnis ist. Der Freiburger Portugal Reisespezialist picotours hat die Angebote für nachhaltiges Reisen in Portugal und einen Algarve Urlaub in der Natur im Programm.



"Die Seele der Algarve finden Sie in den traditionsreichen Dörfern, in denen jedes der weiß getünchten Häuser an seinem individuellen Schornstein erkennbar ist. Sie verbirgt sich in den Felsklippen, an denen die Entenmuscheln wachsen, die in kleinen Strandbars serviert werden und herrlich nach Meer schmecken. Die Seele der Algarve weht sanft über die Terrassen der Landhäuser aus unserem Programm, wo unsere Gäste im Schatten ausladender Feigen- und Johannisbrotbäume das Leben im Freien genießen. An der Algarve scheint an über 300 Tagen im Jahr die Sonne. Das milde Klima verströhmt mediterranes Flair und an der 100 km langen Küste gibt es über fünfzig Strände mit blauer Flagge", schwärmt die Produktmanagerin Lena Mehlhorn.



Für Wanderer ist die beste Reisezeit für einen Algarve Urlaub von Mitte September bis Mitte Juni. Der Fernwanderweg Rota Vicentina, der in der Region Alentejo an der Westküste Portugals beginnt, wurde 2019 weitergeführt und bis nach Lagos verlängert. Zu Fuß lässt sich die faszinierende Küstenlandschaft der Felsalgarve auf dem Fischerpfad abseits vom Massentourismus entdecken. Die fünf neuen Etappen führen von Carrapateira über Vila do Bispo zum Kap Sao Vicente und weiter bis Lagos. Das Gepäck wird transportiert, die charmanten, kleinen Landhäuser sind von picotours vorgebucht und an kleine Highlights wie den Besuch eines Weinguts hat der Veranstalter gedacht. Picotours unterstützt mit jeder Buchung das Projekt Rota Vicentina, dass sich die Förderung strukturschwacher Regionen in Portugal auf die Fahnen geschrieben hat.



Der Naturpark Ria Formosa



Im Osten der Algarve prägen breite Sandstrände die Landschaft und locken mit seichtem, ruhigen Wasser. Die Haff-Landschaft des Naturparks Ria Formosa besteht aus unzähligen kleinen Inseln, wo es keine Autos gibt. Beim Schnorcheln entdeckt man Seepferdchen und mit Glück lassen sich in den küstennahen Gewässern vor Faro und Olhao Delfine in freier Wildbahn sichten. Eine Landschaft in der sich Flamingos, Geier, Waldschnepfen und Eisvögel heimisch fühlen. Das seltene Purpurhuhn, das in diesem Gebiet der Algarve brütet, ist das Symbol des Nationalparks Ria Formosa. Ein weiterer Bewohner der Algarve ist das Chamäleon, das fast überall in Europa vom Aussterben bedroht ist. Genug Gründe für picotours, die touristisch weniger erschlossene Ostalgarve in eine Mietwagenreise zu integrieren, die Algarve Urlaub in zehn Tagen bietet und den Westen und den Osten der Algarve verbindet. So lässt sich ein Algarve Urlaub abseits der großen Touristenströme in kleinen, landestypischen Unterkünften verbringen.



Naturgenuss an der Algarve



An der Guadiana-Mündung, der Grenze der Algarve zu Spanien, liegt das unter Naturschutz stehende Sumpfgebiet Castro Marim und Vila Real de Santo Antonio in dem über 150 Spezies leben. Als Fotomodelle warten Flamingos, Störche, Säbelschnäbler, Strandläufer, Regenpfeifer und Rotschenkel darauf entdeckt zu werden. Die Salzmarschen laden ein zu einem Algarve Urlaub zu Fuß. Zum Wandern im Süden Portugals finden Sie eine Auswahl an gut ausgeschilderten Wegen, die ins ursprüngliche Hinterland führen. Oder Sie leihen sich ein Rad um die vielen Küstenwege zu erkunden.



Von Wandern ohne Gepäck mit Shuttleservice über Mietwagenreisen bis hin zu individuellen Radreisen bietet picotours für jeden Naturliebhaber den passenden Algarve Urlaub. Alle Programme können individuell angepasst werden. Der alternative Portugal-Reiseveranstalter picotours verzichtet konsequent darauf Halbpension zu inkludieren und animiert seine Gäste im Algarve Urlaub die regionale Küche und die die öffentlichen Verkehrsmittel auszuprobieren. Auch ein geführtes Algarve Wanderprogramm in Kleingruppen und eine Zugreise durch Portugal hat picotours im Programm.



Ausführliche Informationen zum Algarve Urlaub von picotours, den Reiseterminen, Reiseverlauf und Leistungen erhalten Sie unter http://www.algarve.picotours.de oder telefonisch unter 0761 - 45 892 890.



Über picotours:



Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat sich der inhabergeführte Veranstalter picotours aus Freiburg im Breisgau auf Aktivurlaube in Form von Individual- und geführten Gruppenreisen nach Portugal spezialisiert. Zu den Zielen gehören die Blumeninsel Madeira und ihre kleine Nachbarin Porto Santo, die Azoren, das portugiesische Festland, die Kapverdischen Inseln und Sao Tome. Schwerpunkte der Reisen sind Wandern und Trekking, möglichst auf außergewöhnlichen Wegen und Pfaden abseits vom Massentourismus. Auch Inselhopping und Aktivitäten wie Mountain-Biken oder Weingutwandern gehören zum Reiseangebot.



Die Vermittlung von Kultur und Lebensart der Inseln und Portugals ist erklärtes Unternehmensziel von picotours. Dabei liegt die Kernkompetenz auf geführten Kleingruppenreisen mit sechs bis maximal 16 Personen. Zudem bietet der Reiseveranstalter flexible Bausteinlösungen sowie ein offenes Wander- und Ausflugsprogramm an, bei dem sich Individualreisende ihr Wanderpaket selbst zusammenstellen können. Auf außergewöhnliche, sehr komfortable Unterkünfte mit besonderem Charme in bester Lage wird besonders Wert gelegt.



picotours arbeitet vor Ort mit zuverlässigen und persönlich bekannten Partnern zusammen und fördert die wirtschaftliche und nachhaltige Entwicklung in den Regionen. Der Veranstalter bietet nachhaltige Urlaubserlebnisse und stellt seine Gäste in den Mittelpunkt seines Handelns. Diese werden bereits vor der Reise für die ökologischen, ökonomischen und sozialen Gegebenheiten im Gastland sensibilisiert.



Seit 2009 ist das Unternehmen Mitglied im forum anders reisen e.V., einem Zusammenschluss von etwa 130 Reiseveranstaltern, die sich dem nachhaltigen Tourismus verpflichtet haben. 2012, 2014 und 2017 wurde picotours mit dem CSR-Siegel (Corporate Social Responsibility) für Nachhaltigkeit im Tourismus ausgezeichnet. Am Firmensitz in Freiburg im Breisgau sind zehn Mitarbeiter für die professionelle Beratung und Organisation der Reisen zuständig. picotours im Internet: http://www.picotours.de



