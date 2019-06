Weltrekord beim Internationalen Speaker Slam in Stuttgart

(press1) - 18. Juni 2019 - Der Internationale Speaker Slam, der vorher in New York, München, Wien und Hamburg stattfand, machte am 14. Juni Station in Stuttgart. 66 Teilnehmer aus 14 Nationen überstanden die harte Vorauswahl aus über 200 Bewerbungen und duellierten sich im emotionalen Finale in der Nacht vom Freitag auf Samstag. 66 Redner - das bedeutet Weltrekord und ein 6-stündiges Feuerwerk der Emotionen, Inspirationen, tiefen Gedanken und Unterhaltung. Dieses Mal als Neuerung sogar mehrsprachig.



Die Finalisten wurden am Tag zuvor beim 1. Silent Speaker Battle ausgewählt. Nach einer ersten Vorauswahl traten die Teilnehmer dort in diesem neuen und herausfordernden Format gegeneinander an. Die außergewöhnlich hohe Qualität der teilnehmenden Speaker machte eine endgültige Auswahl sehr schwer. Am Ende waren es im Finale 66 inspirierende Persönlichkeiten, die dafür sorgten, dass bei diesem Speaker Slam ein neuer Weltrekord aufgestellt wurde.



Das 6-stündige Event wurde weltweit live im Internet übertragen und für das TV aufgezeichnet. Die Jury bestand aus Vertretern der Wirtschaft, dem Fernsehen, dem Radio und einem Buchverlag sowie Europas größter Redner Agentur, Social Media Experten und dem letztjährigen Gewinner, Janis McDavid, dem deutschen Nick Vujicic.



Mit seiner englischen Rede "Keep fighting for your dreams" begeisterte der Berliner Franz-Philippe Przybyl sowohl die Zuschauer als auch die Jury. Er ist jetzt Weltrekordhalter und diesjähriger Preisträger beim 1. Internationalen Speaker Slam in Stuttgart. Damit holt er den Speaker"s Excellence Award nach Berlin.



In seiner emotionalen Rede malte er bildhafte Analogien zu Sieg und Niederlage. Der unbedingte Wille durchzuhalten und die Fähigkeit, seine vermeintlichen Leistungsgrenzen zu verschieben, wohnen jedem Menschen inne.



Er lud die Zuschauer ein, ein feierliches Gelübde abzugeben, nie mehr aufzugeben. Fast alle Anwesenden sind der Einladung gefolgt und haben sich vor aller Welt verpflichtet, das Wort "Aufgeben" aus ihrem Wortschatz zu streichen.



Franz-Philippe Przybyl nahm den Speaker"s Excellence Award von der Redner Ikone Hermann Scherer entgegen, der knapp 40 der Top 100 Speaker Deutschlands ausgebildet hat.



"Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung." sagte der Preisträger. "Gerade wegen der vielen qualitativ hochwertigen Speaker bei diesem Slam ist es eine hart erkämpfte Ehre."



Der frischgebackene Weltrekordler Franz-Philippe Przybyl hat seinen nächsten Auftritt am 27. Juni in Miami in den USA für den 1-tägigen Workshop "Von der Zielsetzung zur Zielerreichung". Der international gefragte Redner und Trainer hat Anfragen aus Europa, Nordamerika und Asien.



Der Autor Franz-Philippe Przybyl auch bekannt als "FPP", da nur wenige Menschen seinen Namen aussprechen können, ist Unternehmer, Speaker und Autor. Er lebt als Ehemann und Vater in Berlin. Er hat in seinem Leben bereits in den Vereinigten Staaten, Deutschland, England, Hongkong und Gabun gelebt und gearbeitet. Als Unternehmer hat er innerhalb weniger Jahre mehrere Unternehmen von Null auf mehrere Millionen Euro Umsatz und Gewinn aufgebaut. Er hilft als FPP - Der Unternehmer Macher - Menschen ihren Traum vom eigenen Unternehmen zu verwirklichen oder ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu bringen. Dabei verbindet er Unternehmer- und Unternehmensentwicklung aus einer Hand. Basierend auf seine eigenen Erfahrungen und jahrelangen Recherchen hat er das Buch PowerStart geschrieben.



Kontakt



Franz-Philippe Przybyl

c/o WeWork, Kemperplatz 1

10785 Berlin

030-609858788

mailto:presse@derunternehmermacher.de

https://www.derunternehmermacher.de

