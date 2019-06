Home Entertainment picotours Pressekontakt: Sabine Heller Blumenstr. 10 a 79111 Freiburg Tel: 0761 45 892 890 Fax: mail@picotours.de http://www.picotours.de

Meldungen dieses Unternehmens: Silvesterreisen für Entdecker: Portugal und Kap Verde [06.06.2019, 12 Uhr] Silvesterreisen für Entdecker: Portugal und Kap Verde (press1) - "Feliz ano novo" - ein glückliches, neues Jahr - hört man es auf Madeira, den Azoren, in Lissabon und auf Kap Verde in der Silvesternacht rufen. Statt mit Schnee und Glühwein erlebt man den Jahreswechsel bei den Silvesterreisen von picotours einmal anders: bei Open-Air-Konzerten mit klassischer Musik in der Azoren-Hauptstadt Ponta Delgada, an Strand-Bars zu feurigen Funana-Klängen tanzend auf Cabo Verde oder auf einem der Aussichtspunkte Lissabons mit 12 Rosinen und 12 Wünschen für das neue Jahr.



Freiburg, Juni 2019: Die neuen Silvesterreisen 2019/2020 des Freiburger Portugalspezialisten picotours sind ab sofort buchbar. In geführten Kleingruppen oder als individuelle Privatreise verbringen die Gäste 6-8 Tage in Portugal bzw. 10-15 Tage auf den Kapverden. Ob Entspannung in der Natur oder Städtetrip der Superlative - in dem vielfältigen Programm an Silvesterreisen von picotours finden Singles, Paare, ein Freundeskreis oder eine kleine Clique garantiert die passende Reise.



Zu den Städteklassikern unter den Silvesterreisen von picotours gehören Funchal und Lissabon. Die Kurztrips beinhalten Stadtführungen und ein Silvestermenü. Anschließend steht der Besuch des Feuerwerks auf dem Programm. Dazu kommen Wanderungen und Begegnungen mit Einheimischen beim Besuch einer Azulejo-Manufaktur, einer Teefabrik oder einer Ananas-Plantage.



Auch diejenigen, die in der Zeit zwischen den Jahren Ausspannen und die Natur genießen möchten, kommen auf ihre Kosten bei den Silvesterreisen von picotours. Küstenwanderungen am Atlantik und heiße Thermalquellen auf den Azoren, majestätische Gipfel, steile Terrassenfelder und tief eingeschnittene Täler auf Santo Antao und entspanntes Levadawandern auf Madeira sorgen bei den Silvesterreisen von picotours für intensive Erlebnisse in der Natur.



Silvester auf dem Dach der Kapverden - die Besteigung des Pico do Fogo mit 2.828 m Höhe garantiert einen unvergesslichen Jahreswechsel mit magischen Momenten auf einem aktiven Vulkan. Wer nicht ganz so hoch hinaus will, begrüßt das neue Jahr in Mindelo - der Kulturhauptstadt der Kapverden oder an der Strandbar des Ökohotels Morabeza auf der Insel Sal.



Alle Informationen zu den Silvesterreisen von picotours: Die drei Gruppenreisen und sechs Individualreisen beinhalten Flug, Übernachtung mit Frühstück oder Halbpension, Silvesterdinner und geführte Ausflüge bzw. einen Mietwagen.



Über picotours:



Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat sich der inhabergeführte Veranstalter picotours aus Freiburg im Breisgau auf Aktivurlaube in Form von Individual- und geführten Gruppenreisen nach Portugal spezialisiert. Zu den Zielen gehören die Blumeninsel Madeira und ihre kleine Nachbarin Porto Santo, die Azoren, das portugiesische Festland, die Kapverdischen Inseln und Sao Tome. Schwerpunkte der Reisen sind Wandern und Trekking, möglichst auf außergewöhnlichen Wegen und Pfaden abseits vom Massentourismus. Auch Inselhopping und Aktivitäten wie Mountain-Biken oder Weingutwandern gehören zum Reiseangebot.



Die Vermittlung von Kultur und Lebensart der Inseln und Portugals ist erklärtes Unternehmensziel von picotours. Dabei liegt die Kernkompetenz auf geführten Kleingruppenreisen mit sechs bis maximal 16 Personen. Zudem bietet der Reiseveranstalter flexible Bausteinlösungen sowie ein offenes Wander- und Ausflugsprogramm an, bei dem sich Individualreisende ihr Wanderpaket selbst zusammenstellen können. Auf außergewöhnliche, sehr komfortable Unterkünfte mit besonderem Charme in bester Lage wird besonders Wert gelegt.



picotours arbeitet vor Ort mit zuverlässigen und persönlich bekannten Partnern zusammen und fördert die wirtschaftliche und nachhaltige Entwicklung in den Regionen. Der Veranstalter bietet nachhaltige Urlaubserlebnisse und stellt seine Gäste in den Mittelpunkt seines Handelns. Diese werden bereits vor der Reise für die ökologischen, ökonomischen und sozialen Gegebenheiten im Gastland sensibilisiert.



Seit 2009 ist das Unternehmen Mitglied im forum anders reisen e.V., einem Zusammenschluss von etwa 130 Reiseveranstaltern, die sich dem nachhaltigen Tourismus verpflichtet haben. 2012, 2014 und 2017 wurde picotours mit dem CSR-Siegel (Corporate Social Responsibility) für Nachhaltigkeit im Tourismus ausgezeichnet. Am Firmensitz in Freiburg im Breisgau sind zehn Mitarbeiter für die professionelle Beratung und Organisation der Reisen zuständig. picotours im Internet: http://www.picotours.de



