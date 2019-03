Home Entertainment RC Records Pressekontakt: Heinz Herold Bismarckstr 17 73269 Hochdorf Tel: 07153948385 Fax: 07153948385 heinzherold@arcor.de http://www.rc-records.de

Meldungen dieses Unternehmens: Marie Vell - Viel zu schnell [15.03.2019, 10 Uhr] Marie Vell - Viel zu schnell (press1) - 15. März 2019 - Marie Vell, Schauspielerin, Sängerin, Künstlerin durch und durch - startet 2019 mit neuem Team und einer brandneuen Single. Nach den durchweg erfolgreichen Titeln "Und das Feuer brennt"," Auch wenn die Welt zerfällt" und ihrer bislang im Airplay erfolgreichsten Single "Jemand wie du" meldet sich Marie mit einem extrem eingängigen Song zurück, um die Schlagerlandschaft erneut zu erobern...."Viel zu schnell" heißt der Titel, geschrieben und produziert von Gerd Lorenz, der auch für den Erfolg von den Geschwister Hofmann, den Amigos und vielen weiteren Topstars der Schlagerszene verantwortlich zeichnet.



Mit ihrer ganz eigenen Art der Interpretation wird auch dieser Song ganz sicherlich wieder zum Hit.



Von der Schauspielerin zur Schlagersängerin Marie Vell ist Weltenbummlerin und so kann sie dem Lockruf Spaniens nicht widerstehen: Fürst Ferdinand von Bismarck holt sie als Immobilienmaklerin nach Marbella an die Costa del Sol, wo sie ihren zweiten Ehemann kennenlernt. Mit ihm kauft sie Anfang der 2000er-Jahre selbst ein größeres Grundstück auf Mallorca und richtet dort ein Boutique-Hotel mit 13 Zimmern ein, das Marie Vell nach dessen Tod zunächst allein weiterführt, dann aber verkauft, um sich voll und ganz der Musik widmen zu können. Nach zwei Singles veröffentlicht sie 2011 ihr viel beachtetes Debüt-Album "Es kommt eine Zeit" und im Herbst 2016 den Airplay-Hit "Und das Feuer brennt". Auf Mallorca wird Marie Vell letztlich auch sesshaft, weil ihr Herz einfach der Insel gehört und sie hier die Inspiration für ihre Musik findet. 2018 meldet sich Marie Vell mit den Singles "Auch wenn die Welt zerfällt" und "Jemand wie du" (VÖ: 9. November 2018) beeindruckend zurück.



Sie engagiert sich für das Kinderhilfswerk "InterNATIONAL CHILDREN Help e. V.".



