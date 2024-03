Across Systems GmbH akquiriert Communication Lab GmbH und Dr. Anikar Haseloff übernimmt die Geschäftsführung

Karlsbad, 29.02.2024 Mit Wirkung zum 15.02.2024 fusionieren Across Systems GmbH und Communication Lab GmbH. Die Geschäftführung übernimmt Dr. Anikar Haseloff.



Mit der Übernahme von Communication Lab GmbH erweitert Across Systems GmbH sein Produkt und Serviceportfolio um die KI-basierte Sprachsoftware TextLab. Mit TextLab können Unternehmen die eigene Corporate Language digitalisieren, die Qualitätskontrolle von Texten KI-basiert automatisieren und durch generative KI-Zeit und Kosten bei der Texterstellung sparen.



Auch in der Beratung erweitert Across Systems GmbH sein Portfolio, insbesondere bei der Entwicklung von Corporate Language. Mit einer Kombination aus Corporate Language und Terminologiemanagement können Unternehmen zukünftig global effizienter und effektiver kommunizieren. Zudem berät die Communication Lab Kunden bei der Entwicklung KI-basierter Prozesse zur Qualitätssicherung, die wiederum einen signifikanten Einfluss auf die Qualität auch im Übersetzungsprozess nehmen.



Seine Erfahrung und Führung werden einen reibungslosen Übergang ermöglichen und Synergien nutzen, um die bereits begonnene Weiterentwicklung des strategischen Produktportfolios beider Unternehmen zu verstärken.



"Die Synergieeffekte sind einzigartig. Texterstellung, Qualitätssicherung und Übersetzungsprojekte werden noch enger verschmelzen und mit künstlicher Intelligenz werden die Prozesse zukünftig deutlich schneller und kosteneffizienter für unsere Kunden."

Dr. Anikar Haseloff



Mit der zunehmenden Qualität von künstlicher Intelligenz können Content-Erstellung und -Übersetzung zukünftig noch qualitativ hochwertiger und effizienter geschehen. Die Across setzt daher auch weiterhin auf Automatisierung und die nahtlose Integration heterogener Systeme in einer sicheren Umgebung.



Gemeinsam mit Kunden und Stakeholdern verfolgt das fusionierte Unternehmen das Ziel, die nächste Generation leistungsstarker Sprach- und Übersetzungslösungen für die Zukunft zu liefern.



Über die Across Systems GmbH

Mit seinen cleveren Softwarelösungen unterstützt Across Systems Unternehmen und Übersetzer auf der ganzen Welt bei der erfolgreichen Abwicklung ihrer Übersetzungsprojekte. Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen nutzen den Across Language Server und die Across Translator Edition, um ihren täglichen Herausforderungen bei der Lokalisierung von Technischer Dokumentation oder Marketingtexten zu begegnen.



Die Unternehmenszentrale in Karlsbad bei Karlsruhe steuert die Aktivitäten von Across Systems weltweit. Um seine Lösungen nah an den Anforderungen der Nutzer zu orientieren, arbeitet der Softwarehersteller eng mit Beiräten sowie mit einer eigenen Anwendergruppe zusammen.



Durch den Einsatz der Across-Technologie sind transparente Übersetzungsprozesse mit einem hohen Automatisierungsgrad und größtmöglicher Informationssicherheit umsetzbar. Mithilfe von Schnittstellen lassen sich auch korrespondierende Systeme einfach anbinden. Das spart Zeit für das Wesentliche - die Erstellung mehrsprachiger Inhalte in höchster Qualität.



Alle Informationen über die Across Systems GmbH finden Sie unter https://www.across.net/.