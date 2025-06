Luxusmöbelmarke Casa Padrino erhält internationale Anerkennung während der Filmfestspiele in Cannes 2025

(press1) - Cannes, 23. Mai 2025 - Das renommierte Luxusmöbelhaus Casa Padrino wurde im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes beim glanzvollen Beach Ball Gala Dinner & Awards 2025 für seine außergewöhnliche Qualität und internationale Markenpositionierung ausgezeichnet.



Gründer und Geschäftsführer Marvin Schertl sowie Dr. Sina Schertl nahmen die Auszeichnung am Abend des 22. Mai 2025 im stilvollen Ambiente des Majestic Beach Club persönlich entgegen.



Ein Abend voller Glamour und internationaler Klasse



Die Gala-Veranstaltung zählt zu den glamourösesten Höhepunkten der Filmfestspiele und wurde als Gemeinschaftsprojekt von AI Films Awards (Jacques Durand), Congress Awards (Anna Stukkert) und The Royal Gentlemen (Thomas Misse & Marek Harmony) ins Leben gerufen. Durch den Abend führte charmant und souverän Alina Kremss.



Im Mittelpunkt der Auszeichnung steht die Anerkennung von Casa Padrino als führende Marke im Bereich luxuriöser Möbel mit höchstem Qualitätsanspruch. Die Kombination aus exklusivem Design, handwerklicher Präzision und einem tiefen Verständnis für stilvolles Wohnen macht Casa Padrino zu einer festen Größe in der internationalen Welt des Interior Designs.



"Diese Auszeichnung bei einem so renommierten Event wie dem Beach Ball in Cannes erfüllt uns mit Stolz", sagte Marvin Schertl, Gründer und Geschäftsführer von Casa Padrino. "Sie motiviert uns, weiterhin Maßstäbe im Luxusmöbelsegment zu setzen."



Kunst, Mode und exklusive Kulinarik



Der Gala-Abend stand ganz im Zeichen des Grand Art de Vivre und begeisterte mit einem vielfältigen Programm aus Kunstausstellung, Modenschau, musikalischen Darbietungen und einem exquisiten Gourmet-Dinner.



Neben Casa Padrino wurden auch andere Persönlichkeiten für ihre bemerkenswerten Leistungen geehrt. Darunter:



- Ioanna Efthymiou für ihr philanthropisches Engagement mit der _Maria Callas Charity_ in Monaco



- Toby Hyder, ausgezeichnet für seinen Film _Bones of Yew_ mit dem AI Films Award



Die Ausgabe 2025 des Beach Ball Gala Dinners überzeugte erneut mit Stil, Vielfalt und internationaler Klasse - und Casa Padrino war stolz, Teil dieses außergewöhnlichen Abends gewesen zu sein.



Über Casa Padrino

Casa Padrino ist ein familiengeführtes deutsches Luxusmöbelunternehmen, das sich durch handgefertigte Qualität, zeitloses Design und maßgeschneiderte Einrichtungskonzepte auszeichnet. Die Marke beliefert weltweit sowohl private als auch gewerbliche Kunden mit exklusiven Möbelstücken und Dekorationsobjekten.



Pressekontakt:

Casa Padrino

Demotex GmbH

Hammer Str. 64

45239 Essen

Germany

info@casa-padrino.de

Tel.: +49-201-36577485

www.casa-padrino.de



