Casa Padrino auf dem Bal de Noel 2024 - Eine Gala voller Eleganz und Weihnachtszauber

(press1) - Monte-Carlo, 03. Januar 2025 - Im festlichen Glanz der Salle Empire im Hotel de Paris fand im Dezember 2024 die 19. Ausgabe des legendären Bal de Noel statt. Unter der Schirmherrschaft von Fürstin Charlène von Monaco versammelte dieses außergewöhnliche Charity-Event eine erlesene Gästeliste, um die Weihnachtszeit stilvoll einzuläuten und einen bedeutenden Beitrag für die Princess Charlene Foundation zu leisten. Zu den geladenen Gästen zählten Marvin Schertl, Geschäftsführer der Luxusmarke Casa Padrino und seine Frau Dr. Sina Schertl, die sich über die erneute Einladung zu diesem außergewöhnlichen Anlass freuten.



Eine Nacht der besonderen Begegnungen



Für Marvin und Dr. Sina Schertl war der Abend nicht nur ein gesellschaftliches Highlight, sondern auch ein besonderer Moment der Begegnungen. Die Schertls hatten die Gelegenheit, mit Fürstin Charlène persönlich ins Gespräch zu kommen - eine Ehre, die ihnen tiefe Eindrücke hinterließ. "Fürstin Charlène strahlt nicht nur Eleganz, sondern auch eine beeindruckende Herzlichkeit aus. Es war eine Freude bei dieser hochkarätigen Veranstaltung dabei zu sein und mehr über die inspirierende Arbeit der Stiftung von Fürstin Charlene zu erfahren", so Marvin Schertl.



Ein weiteres Highlight war das Wiedersehen mit Lady Monika del Campo Bacardi. Die Atmosphäre war geprägt von Herzlichkeit und der Freude am gemeinsamen Engagement für den guten Zweck.



Paris trifft Monte-Carlo - Ein Event voller Glamour



Das diesjährige Motto "Paris-Monte Carlo" verwandelte den Bal de Noël in eine Hommage an die Eleganz der französischen Hauptstadt. Gäste genossen faszinierende Darbietungen, darunter Cabaret-Acts, Can-Can-Tänzer und eine musikalische Reise durch die Klassiker von Edith Piaf. Ergänzt wurde der Abend durch eine exquisite Weihnachtsdekoration, die in Kombination mit den ikonischen Pariser Themen eine unvergessliche Atmosphäre schuf.



Die kulinarische Begleitung des Abends übernahm der mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Chefkoch Dominique Lory, der ein festliches Menü präsentierte. Die Weihnachtsstimmung wurde durch die raffinierten Blumenarrangements von Narmino und die Gastgeschenke von SHA Wellness Retreats und Xerjoff abgerundet.



Charity im Fokus - Unterstützung für die Princess Charlene Foundation



Ein zentraler Bestandteil des Abends war die von Sotheby's organisierte Auktion, die mit luxuriösen Artikeln wie exklusiven Reisen, Schmuckstücken und einem von Charles Leclerc signierten Grand-Prix-Zielflaggen-Souvenir beeindruckte. Dank der Großzügigkeit der Gäste wurde die beeindruckende Summe von 269.000 Euro für die Stiftung von Fürstin Charlène gesammelt, die sich für die Verhinderung von Ertrinken und die Wertevermittlung durch Sport einsetzt.



Fazit - Ein Abend, der in Erinnerung bleibt



Für Marvin und Dr. Sina Schertl war der Bal de Noël ein inspirierendes Erlebnis. Als Teil der hochkarätigen Veranstaltung konnten sie nicht nur Kontakte knüpfen, sondern auch die Werte von Casa Padrino als Marke, die für Eleganz und Exklusivität steht, auf internationaler Ebene repräsentieren. "Der Abend war eine wunderbare Mischung aus festlichem Glanz und dem gemeinsamen Engagement für den guten Zweck", fasste Dr. Sina Schertl den Abend zusammen.



Der Bal de Noël 2024 markierte nicht nur den Beginn der Weihnachtszeit in Monaco, sondern setzte auch ein Zeichen für Großzügigkeit und Zusammenhalt - Werte, die perfekt zur Philosophie von Casa Padrino passen.



