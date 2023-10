TV-Star RALPH MORGENSTERN im Hit-Musical SISTER ACT

(press1) - Daun, 26. Oktober 2023 - Bei den Theaterfestspielen Vulkaneifel steht 2024 ein absoluter Musical-Hit auf dem Programm, der nicht nur richtig Spaß macht, sondern auch sehr prominent besetzt ist. SISTER ACT - DAS MUSICAL mit TV-Star RALPH MORGENSTERN in der Hauptrolle des Monsignores.



Bekannt durch seine Sendungen "Kaffeeklatsch" im WDR, "Blond am Freitag" im ZDF, dem ZDF-Fernsehgarten und seinen zahlreichen Theater-Engagements unter anderem am Kölner Schauspielhaus und am Renaissance-Theater in Berlin ist Ralph Morgenstern einer der bekanntesten Entertainer des deutschen Fernsehens. Der Intendant der Theaterfestspiele Vulkaneifel, Sebastian Krolik, sist begeistert über die Teilnahme von Ralph Morgenstern und betonte die bemerkenswerte Bereicherung, die er für die Produktion darstellt. "Wir sind sehr glücklich, Ralph als Teil unseres Ensembles zu begrüßen. Seine Erfahrung und seine einzigartige Ausstrahlung werden zweifellos dazu beitragen, SISTER ACT - DAS MUSICAL zu einer der unvergesslichsten Inszenierungen der Theaterfestspiele Vulkaneifel zu machen."



SISTER ACT ist ein mitreißendes Musical, das auf dem gleichnamigen Film mit Whoopi Goldberg basiert und die Geschichte der lebensfrohen Nachtclub-Sängerin Deloris Van Cartier erzählt, die Zeugin eines Mordes wird und im Zeugenschutzprogramm in einem Nonnenkloster landet. Mit Ralph Morgenstern in der Hauptrolle des Monsignore O'Hara verspricht die Inszenierung der Theaterfestspiele Vulkaneifel ein wahres Comedy-Highlight zu werden.



Nachdem »SISTER ACT - DAS MUSICAL« in Musical-Metropolen wie Hamburg, Stuttgart und Oberhausen für wahre Pilgerströme von Fans sorgte, dürften die Theaterfestspiele Vulkaneifel im nächsten Sommer wohl ein neues Musical-Mekka für alle werden, die Lust auf göttliche Unterhaltung haben.



SISTER ACT - DAS MUSICAL vom 04.09 - 08. September 2024 bei den Theaterfestspielen Vulkaneifel



Kontaktinformation:

Theaterfestspiele Vulkaneifel

Herr Christoph Gedon

Lieserstrasse 17

54550 Daun

Deutschland

presse@theaterfestspiele.de

www.theaterfestspiele.de



Firmenportrait:

Die Theaterfestspiele Vulkaneifel finden jährlich in der ersten Septemberwoche, mitten in der schönen Vulkaneifel statt und sorgen mit höchstem künstlerischen Niveau und perfektem Service für ein unvergessliches Gesamterlebnis.

Erleben Sie beste Unterhaltung, herausragende Produktionen und pure Leidenschaft.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: