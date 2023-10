foboxy: Fotobox-Highlight für jede Firmenweihnachtsfeier

foboxy: Die Fotobox für Weihnachtsfeiern - Mehr als bloße Erinnerungen!



(press1) - Norderstedt, 17. Oktober 2023 - Der Winter naht und damit die Zeit für Weihnachtsfeiern. In dieser besonderen Jahreszeit suchen Unternehmen nach Wegen, Mitarbeiter zu würdigen und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. foboxy, Deutschlands führender Anbieter von mobilen Fotoboxen, bietet genau das richtige Werkzeug für diesen Anlass.



Seit 2014 steht foboxy für unvergessliche Momente auf Veranstaltungen. Gegründet von Sören Harms und Marco Todtenhaupt hat sich das Unternehmen zum Marktführer entwickelt. "Eine Weihnachtsfeier ist nicht nur eine Feierlichkeit, sondern auch eine Gelegenheit, die Bindung im Team zu festigen. Unsere Fotobox trägt dazu bei, dass Kollegen miteinander lachen, sich verbinden und den Teamgeist neu entfachen", so Sören Harms.



Die Vorteile einer Fotobox auf der Weihnachtsfeier:



- Teambuilding: Beim gemeinsamen Posen vor der Kamera entsteht nicht nur ein spaßiges Foto, sondern auch ein gemeinsames Erlebnis, das die Bindung zwischen den Kollegen stärkt.



- Persönliche Erinnerungen: Die ausgedruckten Fotos dienen als bleibendes Andenken an einen besonderen Abend.



- Kreativität gefördert: Mit mitgelieferten Requisiten können Mitarbeiter ihre kreative Seite zeigen und für humorvolle Momente sorgen.



- Einfache Handhabung: Direkter Ausdruck und die Möglichkeit zum Sofortdownload sorgen dafür, dass jeder Mitarbeiter seine Erinnerungen sofort mitnehmen kann.



- Integration in Unternehmen aller Größen: Die Fotobox ist sowohl für kleine Feiern als auch für große Unternehmensevents geeignet.



Andreas Unger, Marketing- & Vertriebsleiter bei foboxy, fügt hinzu: "In einer digitalen Welt bieten unsere Fotoboxen eine physische Erinnerung - etwas, das man in die Hand nehmen, an die Wand hängen oder mit Kollegen teilen kann. Es ist mehr als nur ein Foto; es ist ein Gefühl."



Mit ihrem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis und kinderleichter Bedienung setzt foboxy Maßstäbe und bereichert jede Firmen-Weihnachtsfeier.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Pressekontakt:

Andreas Unger

Marketing- & Vertriebsleiter

Tel: 040 328 909045

E-Mail: andreas@foboxy.de



Firmendaten:

foboxy GmbH

Gutenbergring 16

22848 Norderstedt

Tel: 0800 36 26 99 0

E-Mail: info@foboxy.de

Web: www.foboxy.de



foboxy wurde 2014 von Sören Harms und Marco Todtenhaupt gegründet und hat sich als mittelständisches und inhabergeführtes Familienunternehmen zum führenden Vermieter von mobilen Fotoboxen in Deutschland entwickelt. Seit 2021 ist foboxy ebenfalls in Österreich aktiv.



