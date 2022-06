Von der Marine zur Top Rednerin

(pess1) - Düsseldorf, 29. Juni 2022 - Mastershausen steht Kopf. Am 24.06.2022 fand der Internationale Speaker Slam nach New York, Wien und Frankfurt jetzt in Mastershausen statt. Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, battlen sich beim Speaker Slam die RednerIinnen mit ihren persönlichen Themen. Vier Minuten haben die Speaker Zeit das Publikum und die Jury von sich zu überzeugen. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, ist die absolute Königsklasse im Speaking. Der Clue dabei: schafft ein Speaker es nicht, die vorgegebene Zeit einzuhalten, wird das Mikrofon einfach abgeschaltet. Somit ist Gänsehaut und Spannung garantiert.



Die ehemalige Marinesoldatin sprach in Ihrer 4-minütigen Rede über den ganz besonderen Teamspirit an Bord einer deutschen Fregatte. Eva Engel fuhr viele Jahre zur See und kann Führungsansätze des Militärs hervorragend in den Berufsalltag adaptieren. Sie ist nicht nur Expertin für Führung, sondern ermutigt und stärkt auch das Selbstbewusstsein junger Führungskräfte in der Wirtschaft. ?Meine Mission ist es, dass alle Menschen an Ihren Arbeitsplätzen wertgeschätzt werden?, sagte Eva Engel später nach Ihrem Auftritt.



Sie erhielt nicht nur den Excellence Award für Ihre Rede, sondern stellte mit Ihren Speaker KollegIinnen auch noch einen neuen Weltrekord auf. Denn insgesamt nahmen 141 Speaker aus 11 Nationen teil. So viele wie noch nie. Der Slam wurde 6-sprachig live über YouTube in die ganze Welt gestreamt. Die anwesenden Scouts aus TV und Radio waren total begeistert, mit welcher Qualität der 11. Internationale Speaker Slam durchgeführt wurde. Veranstaltet hat Top Speaker Hermann Scherer.





Firmenportrait:

Die ehemalige Marinesoldatin und Seefahrerin unterstützt seit mehr als 10 Jahren Unternehmen in der freien Wirtschaft darin ihre Marke zu positionieren, wildes Gewässer verstehen zu lernen und auch bei Sturmwarnungen einen ruhigen Kopf zu bewahren.



Es ist kein Geheimnis, dass es gerade im digitalen Wandel immer schwerer wird geeignete Führungspersönlichkeiten im eigenen Sektor zu finden, dabei scheint die Lösung bereits meist direkt vor den eigenen Augen zu liegen: Eva Engel war 8 Jahre in der Deutschen Marine für die Bundeswehr aktiv und erlebte die Tiefen und Höhen militärischer Strukturen. Seither profitiert die erfolgreiche, diplomierte Betriebswirtin von den Erfahrungen bei der Marine und unterstützt heute junge Führungskräfte in der Wirtschaft dabei, ein starkes Selbstbewusstsein aufzubauen.

