Vertrauen statt Kontrolle: Raus aus der Helikopterfalle

Nachhilfeinstitut Studienkreis veröffentlicht zum Schulstart kostenloses E-Book für Eltern



(press1) - Bochum, 05. August 2021 - Das zurückliegende Schuljahr hat für Schülerinnen und Schüler wie auch für ihre Eltern starke Herausforderungen und Belastungen mit sich gebracht. Während sich bei vielen Kindern und Jugendlichen große Lernlücken aufgetan haben, fanden sich ihre Eltern in Zeiten von Homeschooling und Wechselunterricht unfreiwillig in der Rolle von Ersatzlehrern wieder. Da das kommende Schuljahr auf mehr Normalität in Schule und Alltag hoffen lässt, fragen sich viele Eltern nun: "Wie viel Unterstützung benötigt mein Kind jetzt von mir und wie sollte die aussehen? Helfe ich womöglich mehr als gut ist?" Antworten darauf gibt der neue Ratgeber des Nachhilfeinstituts Studienkreis. Der 48 Seiten starke E-Book mit dem Titel "Vertrauen statt Kontrolle - So finden Eltern aus der Helikopter-Falle" kann jetzt kostenlos unter studienkreis.de/vertrauen-statt-kontrolle heruntergeladen werden. Unter Helikopter-Eltern versteht man umgangssprachlich überfürsorgliche Eltern, die sich ständig in der Nähe ihrer Kinder aufhalten, um diese zu behüten und zu überwachen.



In dem Ratgeber erfahren Eltern, wie sie ihr Kind auf dem Weg zu mehr Selbstständigkeit in Schule und Alltag begleiten können. "Eltern sollten nicht davon ausgehen, dass sie für sämtliche Belange ihres Kindes zuständig sind. Vor allem sollte die Rolle von Vätern und Müttern nicht darin bestehen, für das Deutsch-Referat selbst zu recherchieren und die Mathe-Hausaufgaben für ihr Kind zu erledigen", sagt Thomas Momotow vom Studienkreis. Auch seien Eltern für Sohn oder Tochter selten gute Lehrer. Wenn Vater oder Mutter als Hilfslehrer aktiv werde, führe dies häufig zu einer emotional aufgeladenen Situation, die zusätzlichen Druck in der Familie erzeuge.



Stattdessen sollten Eltern ihre Kinder lieber darin unterstützen ihre Motivation zu finden, das Lernen zu lernen und ihren Tagesablauf zu strukturieren. Auch brauchen Kinder und Jugendliche ihre Eltern gerade in der jetzigen Zeit besonders als Ansprechpartner für ihre schulischen Sorgen und Nöte. Ein in dem Ratgeber enthaltener "Helikopter-Pilotentest" hilft Eltern bei der Selbsteinschätzung. Sie erfahren zudem wie sie eine gute Balance zwischen Unterstützung und Loslassen finden, warum zum Lernen auch Scheitern gehört und vieles mehr.





Der Studienkreis gehört zu den führenden privaten Bildungsanbietern in Deutschland. Das Unternehmen bietet qualifizierte Nachhilfe und schulbegleitenden Förderunterricht für Schüler aller Klassen und Schularten in allen gängigen Fächern. Die individuelle Förderung folgt einem wissenschaftlich belegten Lernkonzept. Es stärkt das Verantwortungsbewusstsein der Schüler gegenüber ihren Lernerfolgen, verbessert das Vertrauen in ihre Fähigkeiten und hilft ihnen, ihr Potenzial zu entwickeln und zu entfalten. Mit seinen rund 1.000 Standorten gewährleistet der Studienkreis seinen Kunden ein Angebot in Wohnortnähe und bundesweit professionelle Online-Nachhilfe durch ausgebildete E-Tutoren. Um Eltern Orientierung auf dem Nachhilfemarkt zu geben, lässt der Studienkreis die Qualität seiner Leistungen vom TÜV Rheinland überprüfen. An ausgewählten Standorten unterstützt der Studienkreis in seinen LRS- und Dyskalkulie-Zentren Kinder und Jugendliche, die Probleme mit dem Lesen, Schreiben und Rechnen haben. Weitere Informationen zur Arbeit und zum Konzept des Studienkreises gibt es unter www.studienkreis.de oder gebührenfrei unter der Rufnummer 0800/111 12 12. Über www.facebook.com/studienkreis können Interessierte direkt mit dem Studienkreis in Kontakt treten.



