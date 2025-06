Vision11 ist ab sofort HubSpot Solutions Partner

Das CX- und CRM-Beratungsunternehmen Vision11 erweitert sein Portfolio. Als HubSpot Solutions Partner bietet das Unternehmen nun auch umfassende Leistungen rund um die renommierte All-in-One-Plattform für Marketing, Vertrieb, Kundenservice und Content-Management.



Highend-CRM-Systeme bieten Unternehmen zwar extrem umfangreiche und individuell anpassbare Möglichkeiten, erfordern aber auch hohe Investitionen und viel technisches Know-how.



Mit HubSpot eröffnet Vision11 nun einem noch größeren Kreis von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen die Möglichkeit, ihren Kunden eine nahtlos positive, datenbasierte und automatisierte Customer Experience entlang des gesamten Kundenlebenszyklus zu bieten.



Für viele von ihnen besonders interessant: HubSpot ist äußerst benutzerfreundlich und intuitiv in der Anwendung. Zudem ist die Plattform sehr leistungsfähig und flexibel skalierbar: Je nach Bedarf und Unternehmensziel lässt sie sich individuell anpassen und erweitern. So ist das System in der Lage, mit dem Unternehmen und der Marktentwicklung mitzuwachsen.



Um die Potenziale von HubSpot maximal ausschöpfen zu können, unterstützt Vision11 Unternehmen mit einer umfassenden, integrierten Leistungspalette: Implementierung, strategische Ausrichtung, Service & Betrieb, Schulung & Change Management, Automatisierung & Workflows, Erfolgsmessung & Optimierung.



Speziell entwickelte Lösungspakete bieten dabei einen kundenzentrierten Rundum-sorglos-Service in jeder Phase des Customer Lifecycles.



Patrick Doyle, Growth Partner Development Manager bei HubSpot: "Wir freuen uns, mit Vision11 einen so erfahrenen CX- und CRM-Spezialisten an unserer Seite zu haben. Gemeinsam bringen wir die smarten, KI-gestützten Engagement-Tools von HubSpot mit dem strategischen, technischen und operativen Know-how des Vision11 Teams zusammen."



"Ein sehr wichtiger Schritt für uns und unsere Kunden", ergänzt Lothar Heusel, einer der drei Gesellschafter-Geschäftsführer von Vision11. "Mit HubSpot können wir ganz neue Kundengruppen unabhängig und ganzheitlich dabei unterstützen, die faszinierenden Möglichkeiten moderner KI-gestützter CX- und CRM-Technologien für ihren Erfolg zu nutzen."

