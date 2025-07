Große Release-Premiere von "Vivo Vivo" - SOS Project & U-Jean begeistern bei ZDF Fernsehgarten am 13.07.2025

Große Release-Premiere von "Vivo Vivo" - SOS Project & U-Jean begeistern beim großen ZDF Sommerdance-Fernsehgarten am 13.07.2025 mit Prominenten Gästen



Oberursel, 12.07.2025 - Die Musikszene darf sich freuen: Am 13. Juli 2025 feiert der mit Spannung erwartete Hit "Vivo Vivo" von SOS Project in Zusammenarbeit mit U-Jean seine offizielle Release-Premiere im renommierten ZDF Fernsehgarten. Dieser mitreißende Song vereint eingängige Melodien, tanzbare Beats und eine positive Botschaft, die sofort ins Ohr geht.



"Vivo Vivo" ist ein kraftvoller Track, der die Energie und Lebensfreude der heutigen Musiklandschaft perfekt einfängt. SOS Project, bekannt für ihre innovativen Sounds und kreativen Produktionen, kombiniert mit U-Jeans charismatischer Stimme, schafft einen Song, der sowohl im Radio als auch auf Streaming-Plattformen begeistert.



Die Premiere im ZDF Fernsehgarten garantiert eine breite Aufmerksamkeit und macht "Vivo Vivo" zu einem Must-Have für alle Musikliebhaber und Radioredakteure. Die Veröffentlichung ist ein Meilenstein für die Künstler und ein Highlight im Sommer 2025.



Verpassen Sie nicht die Chance, "Vivo Vivo" live im ZDF Fernsehgarten zu erleben und den Startschuss für einen neuen Hit zu setzen! Das Lied ist ab sofort auf allen gängigen Plattformen verfügbar.



Über U-Jean:



Alex Hutson, besser bekannt unter seinem Künstlernamen U-Jean, ist ein deutscher Sänger und Entertainer. Er wurde durch seine energiegeladenen Auftritte und seine markante Stimme bekannt. U-Jean ist vor allem für seine Zusammenarbeit mit der Dance-Formation R.I.O. und den Hit "Summerjam" im Jahr 2012 bekannt geworden, der ein großer Sommerhit in Deutschland war. Mit seiner positiven Ausstrahlung und seinem musikalischen Talent hat er sich in der deutschen Musikszene einen Namen gemacht und begeistert Fans mit seiner Musik.



Kontakt:



SOS Project Management

Sven Schmitt

Urselbachstr. 47

61440 Oberursel

Deutschland

01718211175

info@sosproject-management.de

www.sosproject-management.de



Über das Unternehmen

SOS Project - Innovativer Sound aus Frankfurt



Das SOS Project ist ein aufstrebender DJ- und Producer-Act, der die elektronische Pop-Musikszene mit frischen Beats und kreativen Klanglandschaften bereichert. Gegründet im Jahr 2007, verbindet das Projekt vielfältige Einflüsse aus House, Pop, Latin und EDM, um einzigartige Sets und Tracks zu kreieren, die das Publikum begeistern. Mit einer Leidenschaft für innovative Soundgestaltung und einer wechselnden, dynamischen Bühnenpräsenz hat sich SOS Project schnell einen Namen in der Szene gemacht. Ziel ist es, mit jeder Performance und jedem Release Emotionen beim Publikum zu wecken und die Zuhörer auf eine musikalische Reise mitzunehmen. Das Team arbeitet kontinuierlich an neuen Projekten und freut sich darauf, die Musiklandschaft Genre-übergreifend weiterhin zu prägen.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: