Eine Frau, ein Drogensüchtiger, eine radikale Liebe - und der wilde Weg zur Freiheit

(press1) - Buch-Neuerscheinung: Berlin, Juli 2025 - Wenn das Leben plötzlich aufwacht - und alles zerreißt, was war: In "Schlaflos im Rausch des Lebens" erzählt Katina Engel in kraftvoller, emotionaler Sprache die wahre Geschichte einer Frau, die sich aus den Zwängen ihres bisherigen Lebens befreit. Eine Frau über 50, erfolgreich, reflektiert, etabliert - die plötzlich alles in Frage stellt.



Der Auslöser? Ein Mann, der nicht passen dürfte: drogenabhängig, unberechenbar, faszinierend. Bei einem Bewerbungsgespräch trifft Katina auf ihn - und statt sich zu distanzieren, lässt sie sich ein. Auf den Mann. Auf die Dunkelheit. Auf eine Liebe, die berauscht, zerstört, heilt und verwandelt.



"Ich wusste, es wird wehtun. Aber ich wusste auch: Wenn ich jetzt nicht springe, werde ich für immer schlafen."



Was folgt, ist eine fieberhafte Reise durch Grenzerfahrungen, durch Nächte ohne Schlaf und Tage ohne Halt - und durch Städte wie Mallorca, Budapest, Prag und Dubai, wo sich Freiheit und Wahnsinn die Hand geben. Drogen, Ekstase, Nähe, Kontrollverlust - Schlaflos im Rausch des Lebens ist ein literarischer Ausnahmezustand, geschrieben aus der Ich-Perspektive, hautnah, intensiv, sinnlich und schmerzhaft ehrlich.



Ein Buch für alle Frauen, die wissen wollen, was hinter der Fassade des Gewohnten liegt.



Katina Engel schreibt für Frauen, die sich irgendwann gefragt haben:

War das schon alles? Bin ich wirklich lebendig? Und was würde passieren, wenn ich alles loslasse - sogar mich selbst?



Ihr Buch ist ein Plädoyer für radikale Selbstannahme, für das Recht auf Neuanfang, für das Leben in seiner ganzen Unkontrollierbarkeit. Es ist eine Abrechnung mit Konventionen - und eine Liebeserklärung an die Freiheit.



Für wen ist dieses Buch?

Für Frauen ab 50, die spüren: Da ist noch mehr.

Für Leser autobiografischer Literatur mit Tiefgang, Mut und Sinnlichkeit.

Für Coaches, Therapeuten und Buchhändler, die mit Frauen im Umbruch arbeiten.

Für alle, die das Leben lieben - auch wenn es schmutzig, roh und unberechenbar ist.

Katina Engel: Schlaflos im Rausch des Lebens - Die Geschichte einer Sehnsucht246 Seiten | gebunden | ISBN 978-3-7693-5860-0Erscheinungstermin: Juli 2025