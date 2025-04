Vernissage "Perplexity II", Corinna Holthusen, artrelations Galerie Berlin, Gallery Weekend Berlin

(press1) - CORINNA HOLTHUSEN - "PERPLEXITY II"



02.05.2025 - 07.06.2025 artrelations Galerie Berlin , Vernissage am 02.05.2025, 18:00 bis 21:00 Uhr.



Wie ist die Matrix von Schönheit beschaffen und wie lässt sie sich überwinden? Diese Frage erforscht die konzeptuelle Fotografin Corinna Holthusen bereits seit Jahrzehnten. Die Entstehung ihrer Portraits war schon immer durch das Zusammenspiel von digitalen und analogen Arbeitsprozessen geprägt. Und erreicht nun, mit dem einfügen, von Ihr generierten KI Bildelementen, eine neue Ebene der Komplexität.



Die in Hamburg lebende Künstlerin absolvierte ihr Kunststudium in Florenz am Studio Arts Center International. Ihre Passion zur Fotografie professionalisierte sie später am Istituto Europeo di Design in Mailand. Seitdem ist Holthusens Kunst neben den deutschen Metropolen auch in vielen internationalen Ausstellungen vertreten, etwa in Amsterdam, Madrid, London, New York oder Las Vegas. Darüber hinaus gewann sie Auszeichnungen und Preise wie beispielsweise den Prix de Photographie de Paris, den Kodak Digital Imaging Award oder den Lead Award: Generated Image 2000.



"In ihren Werken fließen Vergangenheit, Gegenwart und gar die Zukunft humaner Porträts ineinander und werden eins.", so der Kunstkritiker Thomas Wulffen über Holthusens Kunst.

Diese scheinbar von Zeit und Raum entkoppelten Bilder entstehen in einem detailreichen Prozess, in dem Holthusen ihre Aufnahmen von Gesichtern, Körpern, Stoffen und Puppen in mehreren Arbeitsschritten penibel mit Licht und Perspektive an die künstlich generierten Bilder anpasst - oder umgekehrt. Teilweise finalisiert sie ihre Arbeiten mit analoger Malerei und transparenten Texturen. Von Grund auf neue, künstliche Wesen und Welten werden geschaffen. Durch dieses scheinbar endlose, teilweise groteske übereinander legen der Physiognomien entsteht eine Form von Irritation: Perplex sind wir von der uns vor Augen geführten Ausdehnung an vermeintlicher Schönheit - oder von deren gewollten Bruch. Existentielle Fragen werden evoziert, wie etwa: Was macht das Menschsein eigentlich aus?



Die Ausstellung "Perplexity II" zeigt neben den surrealen Porträts, die auch mit künstlicher Intelligenz geschaffen wurden, ebenso Werke aus der Reihe "Nude", die in die Welt der japanischen Manga Puppen eintaucht. Hierzu schreibt Corinna Holthusen zu dem Werk "Nude blue metallic": "In meinem Kunstwerk erforsche ich die kraftvolle Verschmelzung von Form und Farbe. Das blau und die glänzende Textur rufen Gefühle von Lebendigkeit und Mut hervor. Ich möchte, dass dieses Bild den Betrachtenden inspiriert, über traditionelle Schönheitsideale hinaus zu denken und die Schönheit in der Kühnheit der Einfachheit zu finden. Es soll ein lebendiger, anregender Akzent in jedem Raum sein, der Freude und eine frische Perspektive bringt."



Beide Werkreihen laden dazu ein, sich von starren Körperidealen zu befreien. Durch Porträts, mithilfe surrealistischer Kollagen dekonstruiert Holthusen den menschlichen Körper und setzt ihn wieder zusammen. Dabei entstehen ungewohnte Kompositionen. Mensch und Tier und Hintergrund verschmelzen. Puppen werden zu Menschen und umgekehrt. Holthusen bricht die sogenannten Sehgewohnheiten und sorgt damit für ein befreiendes Gefühl.



Besuchen Sie die artrelations Galerie anlässlich des Gallery Weekend Berlin. Öffnungszeiten am Gallery Weekend 02.05.-04.05.2025: Freitag 18:00 bis 21:00 Uhr, Samstag 11:00 bis 19:00 Uhr, Sonntag 11:00 bis 18:00 Uhr.



Öffnungszeiten während der Ausstellung: Donnerstag bis Samstag 12:00 bis 17:00 Uhr und nach Vereinbarung.

artrelations Galerie, Ackerstraße 154, 10115 Berlin

artrelations Galerie

Heike Wendeln

Inhaberin

Ackerstraße 154

10115 Berlin

Deutschland

heike@artrelations.de

artrelations.de



Über das Unternehmen

Die artrelations Galerie zeigt ein dynamisches Programm in wechselnden Ausstellungen in der Ackerstraße 154 in Berlin-Mitte, bestehend aus Malerei, Grafik, Skulptur und Fotografie. Regelmäßige thematische Veranstaltungen und eine wissenschaftlich fundierte Kunstberatung begleiten die Ausstellungen und ermöglichen einen Dialog, der Kunst als ein kompetentes Medium für sozialen und politischen Diskurs nutzt. Die Galerie will eine Plattform für Kunst bieten, die mit der Gesellschaft interagiert.

