Buchneuerscheinung "Frühlingssonate" von Stefan Radau

(press1) - 17. März 2025 - Pünktlich zum Frühling erscheint der neue Roman "Frühlingssonate" von Stefan Radau.



"Frühlingssonate" ist ein bewegender Roman über die Kraft der Musik, die Suche nach dem eigenen Weg und die Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft. Die Geschichte erscheint am 20.03.2025 bei BoD.



Johanna Dryander wächst in einem abgeschiedenen Alpendorf auf, wo Tradition und Familie alles bedeuten. Ihr Vater sieht sie als seine Nachfolgerin in der Uhrmacherwerkstatt, doch Johannas Herz schlägt für die Musik. Inspiriert von Beethovens Frühlingssonate übt sie heimlich Geige, bis sie den mutigen Schritt nach Berlin wagt. Ein Studium an der renommierten Musikhochschule scheint greifbar - doch dann zwingt eine unerwartete Nachricht sie zur Rückkehr in die Berge. Dort entdeckt sie nicht nur die verborgenen Spuren ihrer verstorbenen Mutter, sondern steht vor der Frage: Muss sie sich zwischen Heimat und Leidenschaft entscheiden - oder gibt es einen Weg, beides zu vereinen? Ein Roman für alle, die Geschichten über Musik, Sehnsucht und Selbstverwirklichung lieben - perfekt für Fans von Kristin Hannah, Elena Ferrante und Jojo Moyes.



Stefan Radau verbindet in seinen Romanen große Emotionen mit tiefgehender Charakterzeichnung. In Frühlingssonate verwebt er meisterhaft Musik und Literatur und erzählt eine berührende Geschichte über Mut, Verlust und die Kraft, seinen eigenen Weg zu gehen.



Frühlingssonate

Roman

Deutsche Erstausgabe

258 Seiten

12,99 ¤ (D)

ISBN: 978-3-7597-6796-7

Auch als E-Book erhältlich (4,99¤)

ISBN: 978-3-7693-4850-7



Erstverkaufstag: 20.03.2025



Stefan Radau

Elbuferstraße 20

21436 Marschacht

Deutschland

www.stefan-radau.de/frühlingssonate



Stefan Radau, 1984 im malerischen Weserbergland geboren, ist mehr als nur ein Autor. Er ist ein Entdecker der menschlichen Psyche, der seine vielfältigen Lebenserfahrungen in fesselnde Geschichten verwandelt. Mit einem scharfen Blick für die verborgenen Dynamiken zwischenmenschlicher Beziehungen und einem tiefen Verständnis für die Komplexität des Selbst, schöpft Stefan aus einem reichen Fundus an Erkenntnissen.

​

Seine Reise führte ihn von intensiven Begegnungen mit Menschen und ihren innersten Gefühlswelten bis hin zu akademischen Studien über das menschliche Verhalten. Diese einzigartige Kombination aus Lebenserfahrung und fundiertem Wissen prägt seine Werke und verleiht ihnen eine besondere Tiefe.

