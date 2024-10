Die Ausstellung "Von Menschen und Tieren und einem besonderen Koch"

(press1) - Eibelstadt, 15. Oktober. Im Herzen des wunderschönen Frankenlandes, genauer gesagt im renommierten Weinforum Franken in 97246 Eibelstadt, gastiert derzeit eine bemerkenswerte Ausstellung. Unter dem Titel "Von Menschen und Tieren und einem besonderen Koch" präsentiert das Haus ein einzigartiges Zusammenspiel von Kulinarik und Kunst. Bis einschließlich 31. Oktober können Besucher Kunstwerke von Hilde Würtheim und Eugen Wilhelm bewundern, während sie die ausgezeichnete Küche von Rainer Trautenbach genießen. Das Weinforum Franken ist nicht nur ein Hotel, es spiegelt ein Lebensgefühl wider. Jochen Würtheim, Betreiber des Hotels und des bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen beliebten Stadtstrands in Würzburg, und seine Partnerin Carina Valtin haben sich die Förderung regionaler Kunst und Kultur auf die Fahne geschrieben. Schlichtweg ein Ort der Begegnung, Kreativität und Genuss.



Eine einzigartige Ausstellung in einem einzigartigen Ambiente



Was könnte ein perfekter Ort für eine Ausstellung sein, wenn nicht ein ausgezeichnetes Restaurant, dessen Aura selbst im kleinsten Detail von der Liebe zum Geschmack durchdrungen ist? Die Besucher der aktuellen Ausstellung "Von Menschen und Tieren und einem besonderen Koch" dürfen sich auf dieses inspirierende Zusammentreffen von Kunst und Kulinarik freuen - ein Erlebnis, das weit über den Gaumen reicht. Die überregional bekannte Künstlerin Hilde Würtheim präsentiert in der Ausstellung ihre geschätzten Tonmenschen, die tiefe Emotionen und die Vielfalt menschlicher Ausdrucksformen darstellen. Sie teilt sich den Raum mit Eugen Wilhelm, dessen täuschend echte Tierplastiken die Besucher zum Staunen bringen dürften. Gemeinsam schafft ihr Kunsthandwerk eine Atmosphäre, die den Besuch zu einem außergewöhnlichen Erlebnis macht.



Eine Veranstaltung im Zeichen des Genusses und der Kreativität



Die Ausstellung ist Teil des Kulturherbstes des Landkreises und die ausdrucksvolle Art, wie das Weinforum Eibelstadt sich an dieser besonderen Jahreszeit beteiligt. Es ist keine Überraschung, dass sich das Weinforum um diese Teilnahme bemüht hat: die Idee, Kunst und Kulinarik zu verbinden, spiegelt den ganzheitlichen Ansatz wider, den Jochen Würtheim und Carina Valtin verfolgen. Zu erwähnen ist auch der kulinarische Star des Hauses - Küchenchef Rainer Trautenbach. Mit seinem Team hat er das Restaurant des Weinforum Franken zu einem der besten Restaurants der Region gemacht, was die unzähligen Top-Bewertungen bestätigen. Drei Sommeliers sorgen dafür, dass jede Speise von einem passenden Wein begleitet wird - ein echtes Fest für alle Sinne. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der Eintritt zur Ausstellung kostenlos ist und diese täglich während der regulären Öffnungszeiten des Restaurants zu besichtigen ist. Insbesondere Medienvertreter, Kulturinteressierte und alle, die gutes Essen lieben, sind herzlich eingeladen, an diesem ganz besonderen Erlebnis teilzunehmen.



Weinforum Franken Gbr

Hauptstraße 37

97246 Eibelstadt

Deutschland

Jochen Würtheim

CEO

0177/8816941

info@stadtstrand-wuerzburg.de

www.weinforum-franken.de



Das Weinforum Franken ist ein privates Boutique-Hotel und Restaurant im Herzen Frankens. Mit seiner exklusiven Lage, hoch bewerteten Kochkunst und Engagement für Kunst und Kultur bietet das Weinforum Franken seinen Gästen ein kompromisslos durchgehendes Erlebnis. Es ist unsere Absicht und unser Ziel, den Charme und den Geschmack Frankens auf eine Weise zu präsentieren, der allen Sinne schmeichelt.

