"Purple Heart": D74 kündigt epische Metal-Ballade an - Vorab-Release am 12.10., Premiere am 01.11.2024

Berlin, 12. Oktober 2024 - Der Künstler D74 kündigt voller Stolz den Vorab-Release seiner neuesten Single "Purple Heart" an, die ab dem 12. Oktober 2024 auf der iTunes Streaming-Plattformen verfügbar sein wird. Die offizielle Veröffentlichung der Single auf allen gängigen Streaming-Plattformen erfolgt am 01. November 2024 und markiert damit den Beginn einer neuen, kraftvollen Ära in der musikalischen Laufbahn von D74.



"Purple Heart" ist eine emotionale und epische Metal-Ballade, die den Mut und die Opferbereitschaft von Soldaten ehrt. Inspiriert von der symbolträchtigen Purple Heart Medaille der US-Armee, erzählt der Song die Geschichte derjenigen, die in den dunkelsten Zeiten kämpfen und dennoch ihren Mut bewahren. Mit schweren Gitarrenriffs, einem eindringlichen Refrain und einer tiefen, emotionalen Botschaft kombiniert D74 gekonnt Elemente aus Rock und Heavy Metal, um eine kraftvolle musikalische Erfahrung zu schaffen.



D74 sagt über die Veröffentlichung:

"Dieser Song bedeutet mir unglaublich viel, da er nicht nur musikalisch meine Leidenschaft für Metal und Rock vereint, sondern auch die tiefen emotionalen Geschichten erzählt, die in jedem Purple Heart stecken. Es ist ein Tribut an alle, die für mehr kämpfen als nur Ruhm oder Ehre - für den Schutz und das Wohl anderer."



Der Vorab-Release am 12. Oktober 2024 bietet Fans die Möglichkeit, einen ersten Einblick in diesen intensiven Track zu erhalten und sich auf die vollständige Veröffentlichung am 01. November 2024 vorzubereiten. Der Song wird auf allen großen Plattformen wie Spotify, Apple Music, Amazon Music und Deezer verfügbar sein.



Über D74:

D74 ist bekannt für seine einzigartigen musikalischen Kreationen, die Elemente aus Metal, Rock und Gothic mit tiefgründigen, emotionalen Texten verbinden. Mit mehreren Veröffentlichungen, die epische Geschichten und kraftvolle Melodien vereinen, hat sich D74 eine treue Fangemeinde aufgebaut und möchte sich nu fest in der Metal und Rock -Szene etablieren.



Label: D74 Music Production

Verlag: Tunecore Global

Zeit: 04:14 Minuten

VÖ: 01.11.2024

UPC: 859795214983

ISRC: TCAIV2430623

Quelle: GEMA



Video: D74 - Purple Heart (Epic Metal Ballad)



D74 Music Production

Wintermannshof 61

48480 Lünne

Deutschland

Danny Lombardo

+491702402639

d74music@gmail.com



D74 ist ein Künstler, der sich vor allem im Metal- und Rockbereich zu Hause fühlt, aber seine musikalische Bandbreite weit darüber hinaus ausdehnt. Mit einem einzigartigen Sound, der kraftvolle Gitarrenriffs und donnernde Drums mit atmosphärischen Melodien verbindet, erschafft D74 eine Welt, in der rohe Energie und emotionale Tiefe verschmelzen. Als Produzent und Musiker ist er ein Meister darin, schwere, treibende Klänge mit tiefgründigen Texten zu kombinieren, die Geschichten von Kämpfen, Stärke und Leidenschaft erzählen.



Seine Musik ist nicht einfach nur Metal oder Rock - sie ist eine Fusion aus verschiedenen Stilen, die von klassischen Metal-Elementen über epische Rockballaden bis hin zu modernen, aggressiven Riffs reichen. Jeder Song ist durchdrungen von Intensität und Energie, wobei D74 seine Wurzeln im Metal deutlich zur Schau stellt, während er gleichzeitig musikalische Grenzen überschreitet, um ein breites Publikum anzusprechen.



Mit kraftvollen Vocals, die oft eine mystische und zugleich rebellische Stimmung einfangen, lädt D74 seine Hörer dazu ein, tief in seine Welt einzutauchen. Ob in langsamen, melancholischen Balladen oder in rasanten, harten Tracks - seine Musik bleibt stets unverkennbar und fesselnd.

